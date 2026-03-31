31 de marzo de 2026 Inicio
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De la persecución a la reparación: cómo Argentina se volvió un faro mundial para la comunidad trans

Esta fecha es clave para impulsar una sociedad más justa, libre y equitativa que tenga como norte el reconocimiento de todas la identidades. En el país hay sobradas muestras de avances en esa materia: desde la Ley de Identidad de Género hasta la conformación del primer Archivo de la Memoria Trans, repasamos algunas conquistas.

Martín Talavera
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Martín Talavera
Parte del equipo de trabajo del Archivo de la Memoria Trans: Mychel

Parte del equipo de trabajo del Archivo de la Memoria Trans: Mychel, Sonia, Teté, Carolina y Marcela. 

Gentileza: Archivo de la Memoria Trans

El 31 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Trans, que tuvo a Rachel Crandall, activista de la comunidad, como la impulsora de una fecha de pura celebración a la existencia y a la vida, sin más preámbulos. En Argentina, la lucha y la unidad conquistaron derechos, pero también lograron nuevas formas de recuperar y mantener viva la historia, desde leyes pioneras hasta el ejemplificador trabajo del Archivo de la Memoria Trans.

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La incansable resistencia de la comunidad LGBTIQ+, en particular, la de las personas trans, permitió consolidar una serie de avances respecto a la visibilidad y al reconocimiento. Estos logros no solo se conforman de derechos y normativas, sino también de espacios que buscan reconstruir un relato tergiversado y malicioso para transformarlo en memoria colectiva. Lo que comenzó como la base de una lucha se convirtió en una estructura de la cual se sostiene, se alimenta y crece la visibilidad trans.

Uno de los pilares que se forjó con la rebeldía de quienes no callaron ante la apatía de las instituciones fue la Ley de Identidad de Género, que representó un hito trascendental para la democracia de las personas trans en nuestro territorio. Hoy, esta normativa, que se transformó en una herramienta de garantía de dignidad y derechos, permite que cada persona registre su nombre y sexo según su vivencia interna sin requisitos médicos ni judiciales.

Asimismo, la Ley de Cupo Laboral Trans, otra disposición sin antecedentes a nivel global, busca revertir décadas de exclusión estructural en el ámbito del empleo formal. Esta legislación establece que el Estado nacional debe ocupar una proporción no inferior al 1% de su personal con población trans y eso se traduce en oportunidades reales de progreso.

Santa Fe y la primera Ley de Reparación Histórica

La provincia de Santa Fe marcó un precedente histórico en Argentina al sancionar la Ley 14.220 a fines de 2023, que establece una pensión mensual y vitalicia para aquellas personas trans que sufrieron persecución sistemática entre 1983 y 2010. Esto se configura como un acto de justicia ante la violencia institucional del pasado no tan lejano.

Mychel Aguilera, beneficiaria rosarina, en conversación con C5N, recordó las intensas jornadas de vigilia frente a la legislatura provincial hasta conseguir este derecho. "Llevamos todo el vestuario, todo para bailarle ahí, afuera en el recinto. Y fuimos un montón. Peleamos, peleamos, peleamos hasta que los diputados dieron el sí", describió emocionada.

Para las sobrevivientes, este reconocimiento económico representa solo un parche a tanto dolor padecido durante los años de dictadura y posterior democracia donde aún imperaban edictos policiales. "Era llorar y llorar porque fue una lucha por los derechos, por los golpes, por la violación. Nosotras éramos nadie en esa época", sentenció Mychel sobre aquellos tiempos.

Reparación Histórica Santa Fe
La vigilia de las compañeras trans, entre las que se encontraba Mychel, en la legislatura de Santa Fe.

La vigilia de las compañeras trans, entre las que se encontraba Mychel, en la legislatura de Santa Fe.

El Archivo de la Memoria Trans: refugio de nuestra historia

El Archivo de la Memoria Trans (AMT) nació como un sueño compartido entre las activistas María Belén Correa y Claudia Pía Baudracco, en el que ambas imaginaron un espacio para reunir a las compañeras sobrevivientes junto a sus recuerdos e imágenes. Tras el fallecimiento de Pía en 2012, María Belén fundó este proyecto desde el exilio. "La idea en sí se fue forjando durante muchísimo tiempo", afirmó.

Durante sus primeros dos años, el AMT funcionó como un grupo virtual para compartir anécdotas, cartas y crónicas policiales. "Los primeros años del archivo fue ese cometido: sabernos vivas, saber dónde estaba cada una", explicó María Belén Correa. Fue el inicio de una estructura emblemática que hoy resguarda más de 15.000 documentos.

Marcela
Marcela Navarro en su puesto de trabajo, dentro del Archivo de la Memoria Trans en Capital Federal.

Marcela Navarro en su puesto de trabajo, dentro del Archivo de la Memoria Trans en Capital Federal.

El archivo creció mediante la donación directa de material y el trabajo de digitalización. Marcela Navarro, integrante del equipo actual, se encarga de la parte archivística y su labor consiste en contactar a las protagonistas para que puedan contar quiénes son y construir conjuntamente la identidad de todo el colectivo. "Soy la que realmente escribe la biografía de cada una de las compañeras contando su propia historia", detalló.

Marcela y un gran equipo trabajan en robustecer una porción de la historia que estuvo oculta y bajo llaves durante mucho tiempo. Ante el avance de los discursos de odio y la violencia, es absolutamente necesario que estos espacios tengan difusión y alcance, tanto para quienes conocen la causa como para quienes no están tan cerca de palpar el esfuerzo que realizan a diario las compañeras trans para nutrir y sustentar el derecho a la identidad.

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