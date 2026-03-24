Tales de Mileto, filósofo griego: "Para alcanzar la felicidad el hombre tiene que..." El pensador es considerado el primero en su especie: sus reflexiones sobre la plenitud y el acceso a la sabiduría inspiraron todas las corrientes posteriores. Por + Seguir en







Tales de Mileto, el primer filósofo occidental. National Geographic

Tales de Mileto entendía la felicidad como un equilibrio entre la salud del cuerpo, el entendimiento y la formación del alma.





Tales sostenía que la verdadera sabiduría no reside en el arte de la retórica, sino en alcanzar un conocimiento profundo de las cosas.





Consideraba que la prudencia es el bien más valioso, ya que orienta las decisiones hacia una vida más equilibrada.





Planteaba que conocerse a uno mismo es el desafío más difícil, pero también el paso fundamental para alcanzar una vida plena. Las ideas de Tales de Mileto continúan vigentes a más de dos milenios de distancia, en buena medida porque marcaron un punto de quiebre en la forma de pensar el mundo y también en la manera de entender la vida cotidiana. En un contexto dominado por explicaciones mitológicas, el pensador griego propuso una mirada basada en la observación y la razón, inaugurando así una tradición filosófica que aún hoy estructura gran parte del pensamiento occidental.

Dentro de ese marco, sus reflexiones sobre la felicidad ocupan un lugar central, ya que no la concibe como un concepto abstracto o inalcanzable, sino como un equilibrio concreto entre distintos aspectos de la vida humana. Para Tales de Mileto, el bienestar no depende de un único factor, sino de la armonía entre el cuerpo, la mente y las condiciones materiales.

Salud mental La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Redes Sociales En ese sentido, su frase "para alcanzar la felicidad el hombre tiene que cuidar la salud, el entendimiento y el saber" introduce una distinción clave entre el plano físico y el intelectual, ambos necesarios para alcanzar una vida plena. A esto sumaba la idea de que la satisfacción personal está vinculada con la posibilidad de alcanzar aquello que se desea, siempre dentro de un marco de prudencia, a la que consideraba el bien más valioso.

Otro de los ejes de su pensamiento apunta a la relación entre sabiduría y conocimiento, ya que advertía que la acumulación de palabras no implica necesariamente comprensión profunda, una idea que sigue teniendo resonancia en la actualidad. En esa línea, planteaba que uno de los mayores desafíos del ser humano es conocerse a sí mismo, una tarea compleja pero fundamental para construir una vida equilibrada. La noción de felicidad en Tales también incluye una dimensión práctica, ya que no se limita a la reflexión teórica sino que se vincula con la acción cotidiana, la dedicación y el propósito, elementos que permiten alcanzar una mayor estabilidad emocional y mental.

reflexión de claudio maría domínguez Quién fue el filósofo griego Tales de Mileto Tales de Mileto fue un influyente pensador de la Antigua Grecia, considerado el primer filósofo occidental y uno de los Siete Sabios de su tiempo, cuya actividad intelectual abarcó múltiples disciplinas como la filosofía, las matemáticas, la astronomía, la física, la política y la legislación.