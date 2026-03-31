Combo climático explosivo en el AMBA: calor, humedad y tormentas de cara al fin de semana largo
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica por fuertes precipitaciones y temperaturas extremas para varias provincias de Argentina. La máxima se mantendrá por arriba de los 30 grados.
El sur de la provincia de Buenos Aires está bajo alertas por tormentas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por viento, tormentas y temperaturas extremas para Buenos Aires y varias provincias de Argentina. En Misiones la máxima alcanzará los 35° y en Formosa trepará a los 37°. ¿Cómo seguirá el pronóstico de cara al fin de semana XXL?
Las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut están bajo alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h.
En el caso de Salta, Jujuy, Catamarca, San Luis, Mendoza, Córdoba, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires están bajo alertas por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas.
Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundante en cortos períodos. Además se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, que pueden ser superados de forma puntual.
Además, el SMN emitió una alerta por temperaturas extremas para Misiones, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. En Resistencia, la máxima alcanzará los 36 grados, y se mantendrá durante el resto de la semana, algo similar ocurre en Goya que será de 35°.
¿Llueve en Semana Santa? El pronóstico del clima para CABA según el Servicio Meteorológico Nacional
Para el miércoles 1 de abril, el panorama se complica. Se espera el pico de temperatura de la semana con una máxima de 30°, pero bajo un escenario de tormentas. El día arrancará con chaparrones aislados que irán ganando intensidad hacia la tarde y la noche, donde la probabilidad de precipitaciones y actividad eléctrica sube a un rango de entre el 40% y 70%.
El jueves 2 continuará con la resaca del mal tiempo. Durante la mañana todavía se prevén tormentas y chaparrones, aunque las condiciones empezarán a mejorar lentamente hacia la tarde/noche. A pesar de la lluvia, el termómetro no cederá demasiado, registrando una máxima de 29°.
El viernes 3 marcará la transición definitiva: el cielo estará mayormente nublado en las primeras horas, pero el sol empezará a ganar terreno hacia el final del día, manteniendo temperaturas similares a las jornadas previas. El sábado 4 notaremos un descenso térmico significativo, con una máxima que bajará a los 25° y una mínima de 18°, bajo un cielo apenas algo nublado.
Alerta meteorológica por tormentas, calor extremo y viento: las localidades afectadas
Viento
Tierra del Fuego: toda la provincia.
Santa Cruz: toda la provincia.
Chubut: Meseta de Río Senguer- Gastre - Oeste de Mártires - Oeste de Telsen - Paso de Indios-Cordillera de Futaleufú - Cordillera de Languiñeo - Cordillera de Tehuelches.
Tormentas:
Salta: Puna de Cachi - Puna de La Poma - Puna de Los Andes - Puna de Molinos - Valles de Cachi - Valles de Cafayate - Valles de Chicoana - Valles de La Caldera - Valles de La Poma - Valles de Molinos - Valles de Rosario de Lerma - Valles de San Carlos -Puna de Antofagasta de la Sierra - Puna de Belén - Puna de Cafayate - Puna de San Carlos - Puna de Tinogasta - Puna de Santa María - Puna de Tafí del Valle.
Jujuy: Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi -Cordillera de Cochinoca - Cordillera de Rinconada - Cordillera de Santa Catalina - Cordillera de Susques.
Catamarca: Puna de Antofagasta de la Sierra - Puna de Belén - Puna de Cafayate - Puna de San Carlos - Puna de Tinogasta - Puna de Santa María - Puna de Tafí del Valle - Zona de monte de Andalgalá - Zona de monte de Belén - Zona de monte de Pomán - Zona de monte de Santa María - Zona de monte de Tinogasta.
San Luis: Zona baja de Belgrano - Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón - Gobernador Dupuy -Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de General Pedernera.
Mendoza: Este de Las Heras - La Paz - Lavalle - San Martín - Santa Rosa -Junín - Rivadavia - Valles de Luján de Cuyo - Valles de San Carlos - Valles de Tunuyán - Valles de Tupungato General Alvear - Zona baja de San Rafael.
Córdoba: General Roca - Presidente Roque Sáenz Peña.
Buenos Aires: Ayacucho - Balcarce - General Guido - Maipú - Noroeste de General Juan Madariaga - Noroeste de Mar Chiquita - Oeste de General Pueyrredón -Azul - Rauch - Tapalqué - Zona baja de Benito Juárez - Zona baja de Tandil -Florentino Ameghino - General Villegas - Rivadavia -Adolfo Alsina - Daireaux - Guaminí - Pellegrini - Salliqueló - Trenque Lauquen - Tres Lomas -Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist -Costa de Bahía Blanca - Costa de Coronel Dorrego - Costa de Coronel de Marina Leonardo Rosales - Costa de Villarino - Monte Hermoso -Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos - Ayacucho - Balcarce - General Guido - Maipú - Noroeste de General Juan Madariaga - Noroeste de Mar Chiquita - Oeste de General Pueyrredón.
Calor extremo
Misiones: toda la provincia.
Corrientes: toda la provincia.
Entre Ríos: Gualeguay - Victoria.
Santa Fe: Caseros - General López - Constitución -Iriondo - Rosario -San Lorenzo- General Obligado - San Javier - Vera - Nueve de Julio - San Cristóbal - San Justo.
Chaco: Bermejo - General Donovan - Libertad -Primero de Mayo - San Fernando.
Santiago del Estero: Aguirre - Avellaneda - Belgrano -Taboada - Juan F. Ibarra - Mitre - Quebrachos - Rivadavia - Salavina - Sarmiento.