Combo climático explosivo en el AMBA: calor, humedad y tormentas de cara al fin de semana largo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica por fuertes precipitaciones y temperaturas extremas para varias provincias de Argentina. La máxima se mantendrá por arriba de los 30 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por viento, tormentas y temperaturas extremas para Buenos Aires y varias provincias de Argentina. En Misiones la máxima alcanzará los 35° y en Formosa trepará a los 37°. ¿Cómo seguirá el pronóstico de cara al fin de semana XXL?

Las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut están bajo alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h.

En el caso de Salta, Jujuy, Catamarca, San Luis, Mendoza, Córdoba, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires están bajo alertas por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas.

Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundante en cortos períodos. Además se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Además, el SMN emitió una alerta por temperaturas extremas para Misiones, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba . En Resistencia, la máxima alcanzará los 36 grados, y se mantendrá durante el resto de la semana, algo similar ocurre en Goya que será de 35°.

¿Llueve en Semana Santa? El pronóstico del clima para CABA según el Servicio Meteorológico Nacional

Para el miércoles 1 de abril, el panorama se complica. Se espera el pico de temperatura de la semana con una máxima de 30°, pero bajo un escenario de tormentas. El día arrancará con chaparrones aislados que irán ganando intensidad hacia la tarde y la noche, donde la probabilidad de precipitaciones y actividad eléctrica sube a un rango de entre el 40% y 70%.

El jueves 2 continuará con la resaca del mal tiempo. Durante la mañana todavía se prevén tormentas y chaparrones, aunque las condiciones empezarán a mejorar lentamente hacia la tarde/noche. A pesar de la lluvia, el termómetro no cederá demasiado, registrando una máxima de 29°.

CABA 31-3-26 Captura del pronóstico extendido para CABA.

El viernes 3 marcará la transición definitiva: el cielo estará mayormente nublado en las primeras horas, pero el sol empezará a ganar terreno hacia el final del día, manteniendo temperaturas similares a las jornadas previas. El sábado 4 notaremos un descenso térmico significativo, con una máxima que bajará a los 25° y una mínima de 18°, bajo un cielo apenas algo nublado.

Alerta meteorológica por tormentas, calor extremo y viento: las localidades afectadas

Viento

Tierra del Fuego : toda la provincia.

: toda la provincia. Santa Cruz : toda la provincia.

: toda la provincia. Chubut: Meseta de Río Senguer- Gastre - Oeste de Mártires - Oeste de Telsen - Paso de Indios-Cordillera de Futaleufú - Cordillera de Languiñeo - Cordillera de Tehuelches.

Tormentas:

Salta: Puna de Cachi - Puna de La Poma - Puna de Los Andes - Puna de Molinos - Valles de Cachi - Valles de Cafayate - Valles de Chicoana - Valles de La Caldera - Valles de La Poma - Valles de Molinos - Valles de Rosario de Lerma - Valles de San Carlos -Puna de Antofagasta de la Sierra - Puna de Belén - Puna de Cafayate - Puna de San Carlos - Puna de Tinogasta - Puna de Santa María - Puna de Tafí del Valle.

Puna de Cachi - Puna de La Poma - Puna de Los Andes - Puna de Molinos - Valles de Cachi - Valles de Cafayate - Valles de Chicoana - Valles de La Caldera - Valles de La Poma - Valles de Molinos - Valles de Rosario de Lerma - Valles de San Carlos -Puna de Antofagasta de la Sierra - Puna de Belén - Puna de Cafayate - Puna de San Carlos - Puna de Tinogasta - Puna de Santa María - Puna de Tafí del Valle.

Jujuy: Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi -Cordillera de Cochinoca - Cordillera de Rinconada - Cordillera de Santa Catalina - Cordillera de Susques.

Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi -Cordillera de Cochinoca - Cordillera de Rinconada - Cordillera de Santa Catalina - Cordillera de Susques.

Catamarca: Puna de Antofagasta de la Sierra - Puna de Belén - Puna de Cafayate - Puna de San Carlos - Puna de Tinogasta - Puna de Santa María - Puna de Tafí del Valle - Zona de monte de Andalgalá - Zona de monte de Belén - Zona de monte de Pomán - Zona de monte de Santa María - Zona de monte de Tinogasta.

Puna de Antofagasta de la Sierra - Puna de Belén - Puna de Cafayate - Puna de San Carlos - Puna de Tinogasta - Puna de Santa María - Puna de Tafí del Valle - Zona de monte de Andalgalá - Zona de monte de Belén - Zona de monte de Pomán - Zona de monte de Santa María - Zona de monte de Tinogasta.

San Luis: Zona baja de Belgrano - Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón - Gobernador Dupuy -Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de General Pedernera.

Zona baja de Belgrano - Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón - Gobernador Dupuy -Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de General Pedernera.

Mendoza: Este de Las Heras - La Paz - Lavalle - San Martín - Santa Rosa -Junín - Rivadavia - Valles de Luján de Cuyo - Valles de San Carlos - Valles de Tunuyán - Valles de Tupungato General Alvear - Zona baja de San Rafael.

Este de Las Heras - La Paz - Lavalle - San Martín - Santa Rosa -Junín - Rivadavia - Valles de Luján de Cuyo - Valles de San Carlos - Valles de Tunuyán - Valles de Tupungato General Alvear - Zona baja de San Rafael.

Córdoba: General Roca - Presidente Roque Sáenz Peña.

General Roca - Presidente Roque Sáenz Peña.

La Pampa: Chapaleufú - Maracó - Rancul - Realicó - Trenel -Atreucó - Capital - Catriló - Conhelo - Guatraché - Quemú Quemú - Toay - Utracán -Caleu Caleu - Hucal.

Chapaleufú - Maracó - Rancul - Realicó - Trenel -Atreucó - Capital - Catriló - Conhelo - Guatraché - Quemú Quemú - Toay - Utracán -Caleu Caleu - Hucal.

Río Negro: Avellaneda - Pichi Mahuida.

Avellaneda - Pichi Mahuida.

Buenos Aires: Ayacucho - Balcarce - General Guido - Maipú - Noroeste de General Juan Madariaga - Noroeste de Mar Chiquita - Oeste de General Pueyrredón -Azul - Rauch - Tapalqué - Zona baja de Benito Juárez - Zona baja de Tandil -Florentino Ameghino - General Villegas - Rivadavia -Adolfo Alsina - Daireaux - Guaminí - Pellegrini - Salliqueló - Trenque Lauquen - Tres Lomas -Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist -Costa de Bahía Blanca - Costa de Coronel Dorrego - Costa de Coronel de Marina Leonardo Rosales - Costa de Villarino - Monte Hermoso -Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos - Ayacucho - Balcarce - General Guido - Maipú - Noroeste de General Juan Madariaga - Noroeste de Mar Chiquita - Oeste de General Pueyrredón.

Calor extremo