Semana Santa 2026: cuánto salen los huevos de Pascua de las principales marcas Durante estas fechas la oferta de huevos de chocolate es infinita, con una gran variedad de precios, tamaños y rellenos. Conocé los valores de algunas marcas para este 2026. Por + Seguir en







Los huevos de chocolates son una tradición en la celebración de Pascuas.

Las opciones más económicas de huevos de Pascua arrancan en $7.250 para ejemplares pequeños de 90 gramos. El clásico huevo de leche de 157g promedia los $16.750 en góndola. Las versiones con sorpresa de Kinder oscilan entre los $23.608 y los $37.500. Los huevos de Havanna de 375g sin TACC se posicionan como una de las opciones más premium. La llegada de la Semana Santa 2026 no solo trae consigo un tiempo de reflexión y descanso, sino también el clásico desafío de administrar el presupuesto para las celebraciones con los huevos de Pascua perfectos para la ocasión.

Como todos los años, las marcas de renombre y los supermercados reflejan una brecha de precios que hay que considerar a la hora de hacer las compras. No es solo elegir según el gusto sino también acorde al bolsillo de cada uno. Mientras que opciones pequeñas de marcas como Milka arrancan en los $7.250 (como el Fine Eggs Nougat de 90g), las ediciones especiales o de mayor tamaño escalan rápidamente en cuanto a su valor.

Precios de los huevos de Pascua en Semana Santa 2026 huevos de pascua Entre las marcas más elegidas en estas fechas aparecen Kinder, Havanna, Ferrero Rocher y Milka. En las góndolas se despliega un abanico de opciones donde el tamaño, el gramaje y los "extras", como juguetes o bombones, definen la diferencia de los precios.

En el segmento intermedio, el clásico huevo Milka de leche de 157g se encuentra a $16.750, mientras que los fanáticos de las sorpresas deben desembolsar unos $23.608 por un Kinder Playmobil de 100g o hasta $37.500 por el "Gran Sorpresa" de 150g. Para quienes buscan calidad premium, Havanna ofrece su versión de 375g sin TACC por $40.000, que incluye almendras bañadas, trufas rellenas de marroc y tres mini huevos de Pascua.

Por su parte, la histórica marca española Chocolates Lacasa lanzó una renovada propuesta de huevos de chocolate que combina tradición, innovación y variedades pensadas para todos los gustos.