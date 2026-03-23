23 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

David Hume, filósofo: "Todo el mundo se queja de su mala memoria; nadie de su poco entendimiento"

El pensador británico le dedicó amplias reflexiones a la capacidad humana de racionalizar y crear ideas. Esta reflexión completa esa línea de análisis.

Por
La reflexión del filósofo británico David Hume sobre el entendimiento. 

La reflexión del filósofo británico David Hume sobre el entendimiento. 

Psicología y Mente

  • David Hume fue una de las figuras centrales de la Ilustración escocesa del siglo XVIII.

  • El pensador desarrolló el empirismo, una corriente filosófica que plantea que el conocimiento proviene de la experiencia.

  • Además, cuestionó la capacidad de la razón humana para alcanzar verdades absolutas.

  • Su pensamiento influyó en filósofos posteriores, como Immanuel Kant.

La frase “todo el mundo se queja de su mala memoria; nadie de su poco entendimiento” durante mucho tiempo se asoció a David Hume, aunque su autor original es François de La Rochefoucauld. Más allá de la atribución, el planteo sintetiza una preocupación central de la filosofía moderna en la que trabajó Hume: la dificultad de los individuos para reconocer los límites de su propio razonamiento.

Las cámaras de seguridad registraron el inusual momento.
Te puede interesar:

Tucumán: sancionaron a policías que jugaron a la pelota en la calle

El aforismo propone una distinción clara entre dos facultades. Por un lado, la memoria aparece sujeta a críticas del sentido común, socialmente aceptables. Por otro, el entendimiento implica una actividad más compleja, ligada a la interpretación de la realidad, al juicio y a la toma de decisiones. Admitir errores en este plano supone cuestionar la propia racionalidad y la capacidad para procesar los conflictos que eso subyace.

En ese sentido, la reflexión dialoga de manera directa con la obra de Hume, quien desarrolló una crítica sistemática a la confianza excesiva en la razón humana. En textos como A Treatise of Human Nature y An Enquiry Concerning Human Understanding, el filósofo sostuvo que las creencias no se construyen únicamente a partir de razonamientos lógicos, sino también de hábitos, percepciones y experiencias acumuladas.

David Hume

Quién fue el filósofo David Hume

David Hume nació en Edimburgo en 1711 y se convirtió en una de las figuras centrales de la Ilustración escocesa. Su pensamiento se inscribe dentro del empirismo, corriente que sostiene que el conocimiento humano se origina en la experiencia sensible y no en ideas innatas. A lo largo de su obra, Hume cuestionó la idea de una razón completamente objetiva y autónoma, al señalar que la mente tiende a justificar sus propias conclusiones antes que someterlas a un análisis riguroso. Esta perspectiva introdujo una mirada escéptica sobre las capacidades cognitivas, que luego influiría en pensadores como Immanuel Kant.

En este marco, la frase atribuida a Hume funciona como una síntesis eficaz de un fenómeno que la filosofía y la psicología contemporánea siguen analizando: la tendencia de las personas a sobreestimar su propio entendimiento mientras minimizan sus errores de juicio. Así, la reflexión no solo interpela la vida cotidiana, sino que también se inscribe en un debate más amplio sobre los límites del conocimiento, la autopercepción y la necesidad de revisar críticamente las certezas individuales.

Captura de pantalla 2026-03-20 a las 17.10.52

Noticias relacionadas

El reconocido actor, protagonista de Spider Man, habló sobre un personaje que está dando vueltas el mundo: El Gaucho Araña

Gaucho araña viral: quién es el argentino que recibió un mensaje de Tom Holland en la previa de la nueva película de Spider-Man

play

Intento de robo y tiroteo en el Puente Pueyrredón: un ladrón murió y otro está en grave estado

Por un diagnóstico incorrecto pasó gran parte de su vida sin hacer el tratamiento adecuado

Olivdaba cosas, se volvió antisocial y el diagnóstico tardó demasiado en llegar: qué le sucedía

como se paga si te toca trabajar este martes feriado por el 24 de marzo

Cómo se paga si te toca trabajar este martes feriado por el 24 de marzo

El Indio Solari, León Gieco, Natalia Oreiro, Wos y otros artistas convocaron a la Vigilia por la Identidad en Plaza de Mayo

El Indio Solari, León Gieco, Wos y otros artistas convocaron a la Vigilia por la Identidad en Plaza de Mayo

Romina Nahir Nasif tiene 27 años, mientras que sus hijosAmbar Victoria Nasif, 4 y Mario Alejandro Nasif, 1

Búsqueda desesperada de una mujer y sus dos hijos: están desaparecidos hace cinco días en Jujuy

Rating Cero

Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron un show en el Movistar Arena: cómo conseguir las entradas
play

Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron un show en el Movistar Arena: cómo conseguir las entradas

¿Franco Colapinto de novio? Aseguran que el piloto mantiene un romance con la actriz Maia Reficco

¿Franco Colapinto de novio? Aseguran que el piloto mantiene un romance con la actriz Maia Reficco

Emilia Mernes y Tini Stoessel en el videoclip La_Original.mp3

La escandalosa versión sobre la pelea entre Tini y Emilia que involucra a jugadores de la Selección

Cody Linley interpretó a Jake Ryan en Hannah Montana.

La impresionante transformación del actor que hizo de Jake Ryan hace 20 años en Hannah Montana

La Academia Unicornio presenta a Sophia Mendoza y su unicornio Wildstar como protagonistas, junto a sus amigos Ava (Leaf), Layla (Glaciar), Isabel (River), Rory (Tormenta) y Valentina (Cinder).
play

De qué se trata Academia unicornio, la serie para toda la familia que es furor en Netflix

La película es un remake del filme sueco Fuerza mayor (2014) de Ruben Östlund.
play

Desastre natural y comedia negra: esta película llegó a Netflix y sorprende a todos con su temática

últimas noticias

Las cámaras de seguridad registraron el inusual momento.

Tucumán: sancionaron a policías que jugaron a la pelota en la calle

Hace 54 minutos
Un avión militar se estrelló en pleno despegue en Colombia: investigan causas y aún se desconoce el número de víctimas

Un avión militar se estrelló en pleno despegue en Colombia: investigan causas y aún se desconoce el número de víctimas

Hace 1 hora
El trabajo tuvo origen en un pedido de colaboración formulado por una unidad interviniente en los procesos por crímenes en el ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Hay más de 70 militares y policías condenados por crímenes de lesa humanidad que nunca fueron dados de baja

Hace 1 hora
play
Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron un show en el Movistar Arena: cómo conseguir las entradas

Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron un show en el Movistar Arena: cómo conseguir las entradas

Hace 1 hora
Matías Almeyda llegó al Sevilla en junio del 2025 y tenía contrato hasta junio de 2028

Sevilla echó a Matías Almeyda en medio de una crisis futbolística: ¿ya tiene al reemplazante?

Hace 1 hora