David Hume, filósofo: "Todo el mundo se queja de su mala memoria; nadie de su poco entendimiento" El pensador británico le dedicó amplias reflexiones a la capacidad humana de racionalizar y crear ideas. Esta reflexión completa esa línea de análisis. Por + Seguir en







La reflexión del filósofo británico David Hume sobre el entendimiento. Psicología y Mente

David Hume fue una de las figuras centrales de la Ilustración escocesa del siglo XVIII.

El pensador desarrolló el empirismo, una corriente filosófica que plantea que el conocimiento proviene de la experiencia.

Además, cuestionó la capacidad de la razón humana para alcanzar verdades absolutas.

Su pensamiento influyó en filósofos posteriores, como Immanuel Kant. La frase “todo el mundo se queja de su mala memoria; nadie de su poco entendimiento” durante mucho tiempo se asoció a David Hume, aunque su autor original es François de La Rochefoucauld. Más allá de la atribución, el planteo sintetiza una preocupación central de la filosofía moderna en la que trabajó Hume: la dificultad de los individuos para reconocer los límites de su propio razonamiento.

El aforismo propone una distinción clara entre dos facultades. Por un lado, la memoria aparece sujeta a críticas del sentido común, socialmente aceptables. Por otro, el entendimiento implica una actividad más compleja, ligada a la interpretación de la realidad, al juicio y a la toma de decisiones. Admitir errores en este plano supone cuestionar la propia racionalidad y la capacidad para procesar los conflictos que eso subyace.

En ese sentido, la reflexión dialoga de manera directa con la obra de Hume, quien desarrolló una crítica sistemática a la confianza excesiva en la razón humana. En textos como A Treatise of Human Nature y An Enquiry Concerning Human Understanding, el filósofo sostuvo que las creencias no se construyen únicamente a partir de razonamientos lógicos, sino también de hábitos, percepciones y experiencias acumuladas.

David Hume El filósofo David Hume. Historia de la Filosofía sitio oficial Quién fue el filósofo David Hume David Hume nació en Edimburgo en 1711 y se convirtió en una de las figuras centrales de la Ilustración escocesa. Su pensamiento se inscribe dentro del empirismo, corriente que sostiene que el conocimiento humano se origina en la experiencia sensible y no en ideas innatas. A lo largo de su obra, Hume cuestionó la idea de una razón completamente objetiva y autónoma, al señalar que la mente tiende a justificar sus propias conclusiones antes que someterlas a un análisis riguroso. Esta perspectiva introdujo una mirada escéptica sobre las capacidades cognitivas, que luego influiría en pensadores como Immanuel Kant.

En este marco, la frase atribuida a Hume funciona como una síntesis eficaz de un fenómeno que la filosofía y la psicología contemporánea siguen analizando: la tendencia de las personas a sobreestimar su propio entendimiento mientras minimizan sus errores de juicio. Así, la reflexión no solo interpela la vida cotidiana, sino que también se inscribe en un debate más amplio sobre los límites del conocimiento, la autopercepción y la necesidad de revisar críticamente las certezas individuales.