Este crimen de los 90 no tiene resolución pero un podcast retomó el caso y ahora tiene en vilo a los Países Bajos: qué revelaron

La producción generó una ola de debates entre oyentes y expertos, que buscan entender qué falló en la investigación original.

Informate sobre el crimen que tuvo a todos en vilo hasta hace poco

Informate sobre el crimen que tuvo a todos en vilo hasta hace poco

  • La policía de los Países Bajos lanzó un podcast para reabrir la investigación de un asesinato sin resolver desde 1991, en el que la víctima (un hombre hallado envuelto en una manta) nunca fue identificada.
  • En su momento, las autoridades contaban con escasos recursos forenses: las huellas no coincidían con registros y el cuerpo estaba demasiado deteriorado para difundir su imagen.
  • Entre las pruebas destacaban una manta eléctrica alemana y un anillo de oro rastreado hasta un bar de Ámsterdam, aunque la pista se perdió cuando el comprador desapareció.
  • Con los avances tecnológicos, la policía reconstruyó el rostro del hombre y creó un podcast que generó cientos de aportes ciudadanos, reavivando la esperanza de identificar a la víctima tras más de tres décadas.

En los Países Bajos, un caso criminal ocurrido en 1991 volvió a captar la atención pública gracias a un popular podcast que decidió revisitar los hechos con nuevas miradas y testimonios. El crimen, que en su momento estremeció a todo el país, nunca llegó a resolverse completamente, dejando una sensación de intriga que persiste más de treinta años después.

El formato del podcast, que combina periodismo de investigación con narrativa sonora, logró reavivar el interés en la historia y en los personajes involucrados. Este resurgir mediático no solo demuestra el poder de las nuevas plataformas para rescatar historias del pasado, sino también el impacto que pueden tener al exponer nuevas pistas o reinterpretar viejas evidencias.

Qué pasó con el crimen de 1991 en Países Bajos y cómo se relanzó en la actualidad

Según informó la BBC, la policía de los Países Bajos recurrió a un formato poco convencional para intentar resolver un crimen sin identificar desde 1991: un podcast.

A través de esta herramienta, los investigadores reactivaron un caso que había permanecido detenido por casi tres décadas. En agosto de aquel año, el cuerpo de un hombre fue hallado envuelto en una manta, cerca de una carretera muy transitada, con múltiples puñaladas en el pecho. Sin documentos ni pistas que revelaran su identidad, el caso se tornó un desafío para las autoridades.

Johan Bass, un joven detective que recién asumía en Naarden, fue uno de los primeros en llegar a la escena. Sin bases de datos de ADN ni recursos tecnológicos avanzados, los investigadores se toparon con un callejón sin salida. Las huellas no coincidían con ningún registro y el deterioro del cuerpo impedía difundir imágenes públicas.

Entre las escasas pruebas que lograron recolectar, se encontraba una manta eléctrica fabricada en Alemania en los años sesenta, distribuida de forma masiva por Europa Occidental, lo que dificultó rastrear su procedencia. Sin embargo, una pista llamó la atención: un anillo de oro encontrado en uno de los dedos de la víctima. La policía rastreó su origen hasta descubrir que había sido vendido en un bar de Ámsterdam, pero el hombre que lo compró desapareció antes de poder ser interrogado. Sin avances concretos, el caso terminó archivado por años.

Décadas más tarde, los avances forenses permitieron reconstruir digitalmente el rostro del fallecido, estimando que tenía alrededor de 65 años y procedía de Europa del Este.

En 2019, la policía decidió dar un paso inédito: abrir la investigación al público mediante un podcast. La serie, de tres episodios, buscaba despertar el interés ciudadano y obtener nuevas pistas. La respuesta fue inmediata: cientos de oyentes enviaron información y teorías. Aunque la víctima aún no ha sido identificada, las autoridades confían en que la combinación de tecnología y participación pública permita, finalmente, darle un nombre y justicia al hombre sin identidad.

