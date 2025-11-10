Qué crímenes habían cometido Bonnie & Clyde y cuál fue su recordado final

El destino de la pareja, que había logrado escapar en incontables ocasiones, terminó con un desenlace tan impactante como inevitable.

Bonnie Parker y Clyde Barrow no solo se convirtieron en fugitivos célebres , sino también en un fenómeno cultural que inspiró películas, canciones y leyendas sobre el amor y el crimen. Su historia quedó grabada en la memoria colectiva como la de una pareja que desafió a la ley y vivió al límite durante la Gran Depresión estadounidense. Detrás del mito, sin embargo, se esconde una trama real de asaltos, persecuciones y violencia.

Durante los años en que permanecieron prófugos, su nombre apareció una y otra vez en los diarios, generando una mezcla de fascinación y temor . Mientras algunos los veían como rebeldes románticos que desafiaban a un sistema injusto, otros los consideraban peligrosos delincuentes capaces de cualquier cosa para eludir a las autoridades. La prensa , encantada con la historia, los convirtió en protagonistas de una narrativa que mezclaba crimen, amor y tragedia.

Bonnie Elizabeth Parker nació el 1 de octubre de 1910 en Rowena, Texas. Proveniente de una familia trabajadora, desde pequeña mostró una marcada inclinación por la poesía y la escritura. Por su parte, Clyde Chestnut Barrow nació el 24 de marzo de 1909 en el condado de Ellis, también en Texas. Criado en un hogar numeroso y de escasos recursos, comenzó desde joven a involucrarse en pequeños delitos.

El destino los unió en 1930 , cuando ella tenía 20 años y él, 21. Lo que empezó como una historia de amor pronto se transformó en una sociedad delictiva. Juntos emprendieron una serie de robos en tiendas y estaciones de servicio, lo que les permitió sostener una vida errante.

Clyde ya había pasado dos veces por prisión y, según relató en vida, la crisis económica que afectaba a su familia y a sus siete hermanos lo había “empujado” a delinquir desde los 17 años . Junto a su hermano Marvin Ivan, conocido como “ Buck ”, cometió asaltos, secuestros y asesinatos en Texas.

Durante la Gran Depresión, en un contexto de pobreza y desempleo generalizado en Estados Unidos, Bonnie y Clyde se convirtieron para algunos en símbolos de rebeldía frente al sistema, mientras que la prensa sensacionalista reforzó su imagen romántica como una "pareja desafiante y apasionada". No obstante, detrás del mito se escondía una realidad violenta, marcada por crímenes y muertes.

La historia llegó a su fin en la madrugada del 23 de mayo, cuando seis agentes al mando de Frank Hamer emboscaron a la pareja en una carretera secundaria del condado de Bienville, Louisiana. Clyde se detuvo para hablar con el padre de un cómplice, mientras Bonnie comía un sándwich en el asiento del acompañante. Fue entonces cuando los oficiales abrieron fuego: según distintos medios, como El Comercio de Perú, descargaron 167 balas contra el vehículo. Clyde recibió 51 impactos y Bonnie, 57.

En el interior del Ford quedaron la pistola de ella, un mapa de carreteras, el sándwich a medio comer, municiones, utensilios de camping, el saxofón de Clyde y 500 dólares en efectivo, además de varias matrículas falsas de Texas, Louisiana y Arkansas, según detalló Ted Hinton, uno de los agentes presentes en el operativo.