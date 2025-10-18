18 de octubre de 2025 Inicio
Encontraron más de 20 orcas muertas en Tierra del Fuego: investigan las causas

El reciente hallazgo marcó un hecho sin precedentes para la región, ya que se trataría de apenas el tercer registro mundial de este tipo. Desde el Conicet intentan reconstruir lo sucedido.

Fallecieron 26 orcas en Tierra del Fuego.

Hallaron 26 ejemplares de Orca ecotipo D varados en la costa atlántica de Tierra del Fuego, un acontecimiento sin precedentes para la región, ya que se trata del tercer registro mundial de ese evento. Desde el Conicet buscan reconstruir lo sucedido para poder investigar las causas, ya que descartaron lesiones.

El hecho fue descubierto en septiembre, luego de que los cadáveres sean encontrados en la bahía de San Sebastián, al norte de la provincia patagónica. Un equipo de especialistas del laboratorio de Investigaciones en Mamíferos Marinos Australes (IMMA) del Conicet inició la tarea.

Desde el hallazgo, los guardaparques informaron semanas más tarde la presencia de otros individuos. El equipo de IMMA confirmó que eran de la misma especie, por lo que la cifra continúa sumando.

Los especialistas registraron la posición, el sexo y la clase de edad de los ejemplares, además de tomar medidas, fotografías, muestras de la piel, entre otras cosas.

Durante la evaluación determinaron que no presentaban cortes, hematomas, traumatismos ni marcas de redes o cabos de pesca. Se estima que el varamiento del grupo más numeroso coincidió con el de los otros dos individuos reportados primeros.

El Centro Austral de Investigaciones Científicas informó que las biólogas marinas desplegaron una serie de acciones que incluyeron necropsias, recuperación de esqueletos y recolección de muestras. Según más investigaciones, se determinó que habitan la zona subantártica y forman grupos numerosos.

