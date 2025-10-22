22 de octubre de 2025 Inicio
Qué le dijo Mariana Lens, la argentina que era buscada en Mallorca, a la Policía española

La joven se presentó en la mañana del miércoles en una comisaría española ante el estado público que generó el caso. No se contactaba con sus allegados desde hacía más de una semana.

Mariana Lens se presentó este miércoles en una comisaría de Mallorca.

Mariana Lens se presentó en una comisaría de Mallorca y aseguran que está bien de salud.
Revelaron por qué Mariana Lens, la argentina que desapareció en Mallorca, se alejó de su familia

"Fue una desconexión voluntaria", reveló la joven ante los oficiales, y señaló que decidió dar a conocer su paradero ante el estado público que generó el caso, para mostrar que estaba bien.

Paola estaba siendo buscada por la Guardia Civil y por la división de la Policía Nacional que investiga la trata de personas, luego de un pedido de su familia a la Cancillería argentina. Tras la noticia de su aparición, su madre se embarcó rumbo a Mallorca para reencontrarse con ella.

Argentina desaparecida en Mallorca: revelan por qué Mariana Lens se alejó de su familia

Paola Mariana Lens había viajado a España por una oferta laboral y desde el 14 de octubre había perdido contacto con su familia bloqueándolos de las redes sociales e incluso de las redes sociales.

Sin embargo, tuvo contacto con algunos de sus amigos con mensajes que los inquietaron por su tono de voz. Además, si bien envió fotos, nunca compartió su ubicación. “Amiga, están todos muy preocupados a un extremo muy fuerte. Haceles una videollamada para que te vean y sepan que estás bien, porque están movilizando a la Policía allá y a mí también me re preocuparon. Hablame apenas veas esto, no cortes, por favor, te lo pido”, le reprochó durante una madrugada.

La respuesta llegó a las 8:30, donde explicaba que “en este momento necesito tomar distancia de la familia”: “No es por un hecho puntual ni con intención de generar conflicto, sino porque necesito enfocarme en mi bienestar emocional y en construir un espacio más sano para mí. Les pido que respeten este límite sin buscar contactarme por ahora. No estoy buscando explicaciones, discusiones ni respuestas. Esta decisión no pretende herir a nadie, pero es necesaria para mí en este momento. Cuando sienta que estoy lista para retomar el contacto lo haré. Hasta entonces, el silencio no es contra ustedes, sino a favor mío”. Con esa respuesta se cree que la joven quería alejarse de su familia por decisión personal.

Por su parte, Dolores Lens, la hermana de Mariana, relató que “el jueves le mandé otro mensaje y no le llegó. Nos dimos cuenta el viernes que ya no tenía WhatsApp porque ponía para compartir contacto y decía ‘Invitar a WhatsApp’”. “Después nos dimos cuenta que nos había bloqueado a todos, hasta amigos de mi amigo, de mi hermano, todos”, relató.

Además, aseguró que desde el martes 14 Mariana no mantiene contacto con ningún familiar. “Pensamos que es un caso de trata de personas. Ayer (por el martes) hemos visto que un mensaje estaba hecho con inteligencia artificial y que los audios pueden estar truchados, o que la obliguen a decir ciertas cosas”, denunció.

