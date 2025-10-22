22 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Hallaron a la argentina que estaba desaparecida en Mallorca: apareció en una comisaría

Mariana Lens había viajado a España por una oferta laboral como niñera y el último contacto fue cuando se comunicó con un amigo, en el que su voz se escuchaba temblorosa y las frases entrecortadas aumentaban las sospechas.

Por

La madre de Mariana Lens viajará a España para verla y saber cómo está

Paola Mariana Lens, la joven que había viajado a Mallorca por una oferta laboral, apareció este miércoles en una comisaría, después de 8 días de haber perdido contacto con su familia. Los familiares de la chica de 26 años viajarán a la brevedad para reencontrarse con ella.

Mariana Lens se presentó en una comisaría de Mallorca y aseguran que está bien de salud.
Te puede interesar:

Revelaron por qué Mariana Lens, la argentina que desapareció en Mallorca, se alejó de su familia

La noticia la confirmó la propia madre de la muchacha oriunda de Villa Devoto, Gabriela, al asegurar que recibió un llamado desde una comisaría a la cual se habría acercado Lens y que se encontraba en buen estado de salud.

Además, la mujer señaló que el viaje a España ya estaba planificado antes del llamado, por lo que ahora cuando arribe a dicho país va a ir a corroborar si la notificación es verídica.

Después que Mariana perdiera contacto con los familiares y bloquearlos de las redes sociales, desde Argentina se lanzó un alerta para buscarla. En las últimas horas, una Dependencia de Mallorca se comunicó Gabriela para informales que su hija se encontraba bien, según detalló el periodista Diego Gabriele en Mañanas Argentinas en C5N.

“Ella se encuentra en una comisaría de Mallorca, lugar donde van a constatar su estado de salud. Todo hace creer, a esta hora, que efectivamente la joven había cortado toda comunicación con su familia por una decisión propia”, agregó el comunicador.

Paola Mariana Lens

La desesperada búsqueda de la familia de Mariana Lens por su desaparición

Paola Mariana Lens estaba desaparecida desde el 14 de octubre cuando dejó de responder los mensajes y llamadas de sus familiares y amigos. Pese a que se subía historias a sus redes sociales, sus padres tenían la sospecha que realmente fuera ella quien lo estaba publicando.

A raíz de ello, la familia tenía la principal sospecha que fue secuestrada o raptada por una red de trata tras llegar a Mallorca para un supuesto trabajo como niñera.

En paralelo, Mariana había enviado un mensaje de voz de un amigo desde Mallorca y desde otro celular, donde se la notaba con un tono nervioso y las pausas entre llantos contrastan con las palabras con las que intenta mostrarse tranquila.

“Estoy súper bien en Mallorca”, dice al comienzo, aunque la tensión en su voz revela otra cosa. Su amigo, sorprendido, le pregunta por qué está allí. “Me vine acá porque me salió laburo acá”, responde ella. A partir de ese momento, la conversación se quiebra.

La joven de 26 años había viajado a España con una oferta laboral para trabajar como niñera en la casa de una familia alemana en Palma de Mallorca. Su plan era ahorrar dinero para luego trasladarse a Andorra y trabajar durante la temporada de esquí. Sin embargo, ocho días después de su llegada, dejó de responder mensajes y llamadas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Desaparición de dos jubilados en Chubut: la nueva hipótesis que maneja el fiscal del caso es por "homicidio"

El último registro de la camioneta, previo a ser hallada.

Chubut: difundieron la última imagen de la camioneta de los jubilados desaparecidos

Los 4 ladrones accedieron a la galería Apolo por una escalera de un montacarga.

El golpe de 7 minutos en París: ¿Qué se sabe del audaz robo de joyas en el museo del Louvre?

La hermana de la argentina desaparecida en España cree que la joven fue secuestrada para trata de personas

La hermana de la argentina desaparecida en España cree fue secuestrada en un caso de trata de personas

El desgarrador audio de la argentina desaparecida en España: No tenés que hacer esto

El desgarrador audio de la argentina desaparecida en España: "No tenés que hacer esto"

play

La hipótesis de la hija del jubilado desaparecido: "Los interceptaron en algún punto"

Rating Cero

El nuevo look de Cruz marcó tendencia y se perfila como el color del otoño.

La impresionante transformación de Penélope Cruz: un cambio de look radical

Star Wars ﻿no seguirá con las películas que tenía pautadas.

Disney canceló la próxima película de Star Wars: "Lamento que los fans no puedan verla"

Thiago Medina, en plena recuperación, tras 10 días de su alta médica.

La frase de Thiago Medina que conmovió al hombre que lo asistió: "No me quiero morir, tengo dos nenas"

El mundo del streaming﻿ continúa con los aumentos de sus precios.
play

Nuevo aumento en el streaming: pasará a ser el más caro en Argentina

La mediática habló sobre su futuro profesional y la partida de su colega de Bendita.

Edith Hermida cruzó a Ángel de Brito por la partida de Beto Casella de Bendita: "Trabajaría con él..."

Lamine Yamal le dedicó su gol en Champions League a Nicki Nicole.

Video: Lamine Yamal dedicó un gol en Champions League a Nicki Nicole

últimas noticias

Anses explicó el paso a paso para obtener la Constancia de CUIL.

Paso a paso para obtener la constancia de CUIL en ANSES antes de que termine octubre 2025

Hace 14 minutos
Racing sueña con avanzar a la final de la Libertadores.

Racing sueña con un Maracanazo ante Flamengo

Hace 15 minutos
Anses explicó qué documento puede presentar la AUH en las oficinas sin turno previo.

La documentación fundamental que puede presentar la AUH de ANSES sin turno previo

Hace 36 minutos
Estela y Cristina se reunieron en San José 1111.

El emotivo mensaje de Cristina por el cumpleaños de Estela de Carlotto: "Una de esas personas imprescindibles"

Hace 47 minutos
Mariana Lens se presentó en una comisaría de Mallorca y aseguran que está bien de salud.

Revelaron por qué Mariana Lens, la argentina que desapareció en Mallorca, se alejó de su familia

Hace 49 minutos