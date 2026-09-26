27 de septiembre de 2026 Inicio
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Video: varias dotaciones de bomberos combatieron un feroz incendio en el puerto de Olivos

El fuego empezó después de las 20:30 y generó pánico en los vecinos. Una enorme columna de humo cubrió el cielo de Vicente López.

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Los usuarios comenzaron a compartir las imágenes impactantes en redes sociales.

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Un importante y voraz incendio se registró este sábado por la noche en las inmediaciones del puerto de Olivos, en el partido bonaerense de Vicente López, y obligó a desplegar varias dotaciones de bomberos en el lugar. La noticia circuló en redes con videos que mostraban la magnitud del siniestro.

Vicente López se ubicó en 2025 como el municipio con la menor tasa total de delitos entre los 24 partidos del GBA.
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El fuego generó pánico entre los vecinos pasadas las 20:30, cuando vieron una gran columna de humo y llamas de gran altura que rápidamente se hicieron visibles desde distintos puntos de la zona norte del Conurbano bonaerense.

Varias dotaciones de Bomberos de la zona se desplegaron hacia el lugar para contener la situación y para evitar que las llamas se propaguen hacia las estructuras linderas. Finalmente, el incendio fue controlado sin que se reportaran heridos.

Las primeras informaciones hablaban de una chispa que habría ocasionado el principio de incendio en un quincho del club de Pescadores de Olivos, aunque no está confirmado que este hay sido el origen del fuego.

Los equipos de emergencia continuaban realizando tareas de enfriamiento en el predio para determinar el origen exacto del siniestro y evaluar los daños materiales provocados. Por el momento, las autoridades oficiales no reportaron víctimas ni personas heridas.

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