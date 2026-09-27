27 de septiembre de 2026 Inicio
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Después del sol, llega la lluvia: así estará el clima en el final de septiembre y el inicio de octubre 2026

El pronóstico anticipa algunos cambios en los próximos días y un comienzo de mes con condiciones más agradables.

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Vuelven las lluvias. Así estará el clima en el cierre de septiembre y arranque de octubre.

Vuelven las lluvias. Así estará el clima en el cierre de septiembre y arranque de octubre.

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  • El cierre de septiembre tendrá diferentes condiciones climáticas.
  • La jornada de hoy traerá un cambio de tiempo con mayor inestabilidad.
  • La última semana de septiembre tendrá días con algunas lluvias y variaciones.
  • Octubre comenzará con condiciones más estables y temperaturas en ascenso.

El último fin de semana de septiembre comenzó con temperaturas agradables en el AMBA. El viernes arrancó con algo de bruma y 16 grados, pero el tiempo mejoró durante el día y la máxima llegó a 27 grados, mientras el viento giró hacia el sur. El sábado, en tanto, tuvo cielo despejado y temperaturas algo más bajas, con 14 grados de mínima y 23 de máxima.

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Este domingo marcará un cambio en las condiciones y traerá un escenario más inestable. Se esperan tormentas, aunque las lluvias no estarán presentes durante toda la jornada: podrían aparecer de manera intermitente y dar paso a algunos momentos de sol. La temperatura se moverá entre los 14 y los 19 grados, en una jornada que tendrá un marcado descenso respecto del viernes.

Se esperan tormentas en el AMBA para la jornada de hoy.

Se esperan tormentas en el AMBA para la jornada de hoy.

El panorama se da pocos días después del comienzo de la primavera y cuando septiembre ya entra en su tramo final. Para este domingo, el pronóstico anticipa chaparrones principalmente durante la madrugada, la tarde y la noche, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. Durante la mañana, en cambio, la chance de lluvia será menor, aunque el cielo seguirá mayormente nublado.

Cómo estará el clima en el final de septiembre 2026

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la semana comenzará con mucha nubosidad y una mejora temporaria durante el lunes, aunque las condiciones volverán a desmejorar durante la noche. Las temperaturas estarán entre los 14 y los 19 grados. El martes tendrá tormentas durante las primeras horas, que se retirarían rápidamente, y luego se espera una jornada más estable, con una mínima de 14 y una máxima de 18 grados.

El miércoles llegará con condiciones más agradables, buen tiempo y cielo parcialmente nublado. La mañana será fresca, con unos 11 grados, mientras que la máxima alcanzará los 19. De esta manera, septiembre transitará sus últimos días con temperaturas propias de la primavera, aunque todavía con algunos cambios en el estado del tiempo.

Así estará el clima la próxima semana.

Así estará el clima la próxima semana.

El jueves, ya con octubre en marcha, el panorama tenderá a ser más estable y con temperaturas en ascenso. El pronóstico disponible para el AMBA anticipa una jornada con alta nubosidad y una máxima cercana a los 20 grados. Así, el cambio de mes encontrará a la región dejando atrás la inestabilidad y entrando en una etapa algo más templada.

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