Rige una alerta por fuertes tormentas y granizo: a qué hora se largan las lluvias en el AMBA El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones para varias provincias, acompañadas por actividad eléctrica y caída de granizo.







La provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta por tormentas.

Tras el incendio y la explosión en un parque industrial en Ezeiza, con el correr de las horas se espera que las lluvias y tormentas arriben a la provincia de Buenos Aires y ayuden a terminar de apagar el incendio. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica para varias provincias de Argentina.

Las provincias bajo alerta por tormentas son Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, y La Rioja. En esta área se esperan se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1989672701917618379&partner=&hide_thread=false 15 NOV #Alertas para hoy:



#Tormenta

Lluvias intensas

15-80mm con ráfagas ≥ 90 km/h

15-50mm con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h

Granizo



#Viento

30-70 km/h con ráfagas de hasta 90 km/h



#Zonda

30-45 km/h con ráfagas ≥ 60 km/hhttps://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/3Rhs4HC7kK — SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 15, 2025 Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, y principalmente caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

En el caso de Santa Cruz y Chubut, rige una alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Tras el incendio a qué hora llueve en Ezeiza Según compartió el pronóstico extendido del SMN, las tormentas para el sábado 15 de noviembre se esperan que arriben por la noche y que se mantengan durante gran parte de la mañana del domingo 16.

Ezeiza pronóstico 15-11-25 Captura de la página del SMN.