15 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Rige una alerta por fuertes tormentas y granizo: a qué hora se largan las lluvias en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones para varias provincias, acompañadas por actividad eléctrica y caída de granizo.

Por
La provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta por tormentas. 

La provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta por tormentas. 

Las provincias bajo alerta son Neuquén, Mendoza, San Luis y San Juan. 
Te puede interesar:

Vuelven las tormentas para el fin de semana en AMBA: ¿a qué hora llueve?

Las provincias bajo alerta por tormentas son Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, y La Rioja. En esta área se esperan se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1989672701917618379&partner=&hide_thread=false

Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, y principalmente caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

En el caso de Santa Cruz y Chubut, rige una alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Tras el incendio a qué hora llueve en Ezeiza

Según compartió el pronóstico extendido del SMN, las tormentas para el sábado 15 de noviembre se esperan que arriben por la noche y que se mantengan durante gran parte de la mañana del domingo 16.

Ezeiza pronóstico 15-11-25
Captura de la página del SMN.

Captura de la página del SMN.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las provincias bajo alerta son Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta, Neuquén y Mendoza. 

A pesar del calor y máximas de 30°, vuelven las lluvias y tormentas: rige una alerta meteorológica

Las provincias bajo alerta son Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta.

Tras el regreso del calor, avanza un frente frío con tormentas hacia Argentina: rige una alerta meteorológica amarilla

A pesar del calor vuelven las lluvias en Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y San Luis. 

Inesperado cambio del pronóstico en el AMBA: hay alerta meteorológica por lluvias y tormentas

Lula, anfitrión de la COP30, recibió a representantes de todo el mundo.

Empezó la cumbre climática COP30 en Brasil, sin Estados Unidos y con una "austera" delegación argentina

Será una semana cálida en el AMBA, con temperaturas en ascenso.

Alerta por un nuevo frente de tormentas: cuándo vuelven las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires

Este domingo, las tormentas se concentran en el oeste del país.

Vuelve el calor, pero también las lluvias: hay alerta por tormentas en cinco provincias

Rating Cero

El conductor destacó que la convivencia se convirtió en una valiosa lección de vida y felicidad.
play

Pedro Rosemblat sobre la convivencia con Lali Espósito: "Me preocupo por..."

El catálogo de Netflix se agranda con una serie venida de oriente con una historia de humor y romance apasionado, se trata del nuevo K-drama ‘Un beso con chispa’.
play

K-drama tendencia: de qué se trata Un beso con chispa, la serie que es lo más visto de Netflix

Esta serie aborda temas como el racismo y la desinformación.
play

Netflix: el apasionante policial que se está robando las miradas con solo 8 capítulos

El aroma favorito de Karol G se volvió uno de los más buscados del país.

Este es el perfume favorito de Karol G: cuánto sale en Argentina

Un thriller danés que ganó popularidad en Netflix.
play

Es una miniserie de Netflix y te atrapa con la investigación y el suspenso que propone

Se rumorea que el conocido actor engañó a su pareja 

Chris Evans afronta rumores de infidelidad tras la llegada de su primer hijo: ¿qué pasó?

últimas noticias

Protestas contra Sheinbaum: grandes barricadas protegen el Palacio de Gobierno

Protestas contra Sheinbuam: violentos incidentes frente al Palacio de Gobierno de México

Hace 17 minutos
La productora vivió acosada por un hombre que ahora tiene una restricción de acercamiento.

"Se le aparecía en lugares públicos": revelaron el dramático acoso que vivió Cris Morena

Hace 37 minutos
play
El conductor destacó que la convivencia se convirtió en una valiosa lección de vida y felicidad.

Pedro Rosemblat sobre la convivencia con Lali Espósito: "Me preocupo por..."

Hace 1 hora
play

Dos personas resultaron heridas en un incendio en un centro comercial en Villa Celina

Hace 1 hora
Abu Francis con fractura expuesta y la desesperación de sus compañeros.

Video: la terrible lesión de un futbolista que sufrió una doble fractura en pleno partido

Hace 1 hora