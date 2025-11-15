Rige una alerta por fuertes tormentas y granizo: a qué hora se largan las lluvias en el AMBA

Tras el incendio y la explosión en un parque industrial en Ezeiza, con el correr de las horas se espera que las lluvias y tormentas arriben a la provincia de Buenos Aires y ayuden a terminar de apagar el incendio. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica para varias provincias de Argentina.
Las provincias bajo alerta por tormentas son
Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, y La Rioja. En esta área se esperan se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, y principalmente caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.
En el caso de
Santa Cruz y Chubut, rige una alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h.
Tras el incendio a qué hora llueve en Ezeiza
Según compartió el pronóstico extendido del SMN,
las tormentas para el sábado 15 de noviembre se esperan que arriben por la noche y que se mantengan durante gran parte de la mañana del domingo 16.
Ezeiza pronóstico 15-11-25
Captura de la página del SMN.