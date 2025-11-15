15 de noviembre de 2025 Inicio
La Justicia aseguró que el lunes comenzarán las pericias para determinar los motivos de la explosión en Ezeiza

La investigación quedó a cargo de Florencia Belloc, fiscal de la la UFI 1 de Ezeiza. Pero hasta que no se termine el operativo de contención, no se podrán realizar las primeras inspecciones en el Polo Industrial.

A un día de producirse la impresionante explosión en Ezeiza

A un día de producirse la impresionante explosión en Ezeiza, aún no se pudo terminar el operativo de contención.

Después de la impresionante explosión en el Polo Industrial de Ezeiza, sucedida el pasado viernes por la noche, la Justicia aseguró que recién el próximo lunes se podrán realizar las pericias para determinar los motivos que originaron el incidente. El motivo se debe a que aún no se han podido terminar los operativos de contención en el lugar.

Hasta el momento, se sabe que el incendio se inició en el recinto de la empresa Logischem. Luego, el fuego se propagó a varias compañías aledañas, entre ellas Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y Sinteplast. Tras la impresionante explosión de materiales químicos presentes en los galpones, se produjeron severos daños en las instalaciones e incluso en varias casas de la zona, ya que la onda expansiva tuvo un radio de 15 kilómetros.

Las autoridades aún no pueden establecer las causas del siniestro, ya que las pericias están pendientes hasta que se complete el operativo de contención, que podría extenderse hasta el lunes. Más de 500 trabajadores, junto con 70 dotaciones de bomberos, participan del operativo, respaldados por ambulancias, Policía Federal, Bonaerense y personal de Defensa Civil.

La fiscal Florencia Belloc, de la UFI 1 de Ezeiza, encabezará la investigación junto a Bomberos y Policía Científica bonaerense.

Roberto Weiss, presidente de la Unión Industrial de Ezeiza, describió el incendio como “dantesco” y señaló que el fuego destruyó estructuras y materiales químicos de varias empresas.

Por último, el director de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, trajo tranquilidad a la población aclaró que no hubo riesgo de nube tóxica. Sin embargo, advirtió sobre partículas suspendidas en el aire que podrían afectar en caso de exposición prolongada.

