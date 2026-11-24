El desgarrador relato de Guido Kaczka al anunciar la muerte de su mamá: "Muy tremendo" El conductor de No está todo dicho en La 100 reveló que transitó unos días difíciles y tuvo que ausentarse a la radio. “Estuve con la familia”, explicó. Agregar C5N en









Guido Kaczka habló sobre la muerte de su mamá.

El conductor Guido Kaczka se quebró en llanto al revelar que su madre falleció el fin de semana y explicó que la acompañó los últimos días, por eso se ausentó a la radio. En su programa de radio en La 100 contó cómo fueron sus últimas horas, contó cómo fue que Lionel Messi lo ayudó y leyó un texto sobre pérdidas y aprendizajes.

“Vengo con unos días que, ya saben, muy, muy tremendos”, inició en su programa de radio. “Marcela (Tauro) me mira y me llora todo el tiempo. Con su mirada no puede parar de mirarme y llorar”, acotó sobre su compañera, quien estaba al lado suyo.

“Porque todos estos días yo venía de manera intermitente acá a La 100 y al trabajo porque estaba acompañando a mi mamá. Estaba acompañando a mi mamá con su enfermedad y falleció antes de ayer”, agregó ya con la voz afectada.

Recordó que pasó unas horas en el Hospital Italiano: “Ayer estuve con la familia y, mientras esperaba en el Hospital Italiano lo que ya sabíamos, mientras esperás lo que no querés que pase, pero sí querés que no sufra más la persona que vos querés”.

“Te va la vida como flashes, te van pasando cosas. Ves el trabajo de los médicos, de los enfermeros y de la gente de los hospitales. Seguramente nos pase a todos parecido mientras pensás cómo puede ser así la vida y no entendés. Y cuando tenés hijos pensás que, al final, no les podés explicar. Te preguntan cosas para las que no tenés explicación, que no sabés”, indicó.

También contó como Lionel Messi lo ayudó: “Pensaba que él tampoco pudo hacer que su papá no se muera y eso es algo que me aliviaba porque entonces aceptás que la vida es así”. Luego cerró con un texto Después de un tiempo de la autora Verónica A. Shoffstall. El video del momento en el que Guido Kaczka se quiebra al contar la muerte de su madre ¡EL CONMOVEDOR MOMENTO EN QUE GUIDO KACZKA HABLÓ DE SU MAMÁ Y SE QUEBRÓ EN VIVO! En medio del dolor por su muerte, volvió a recordarse el día en que el conductor contó los problemas de salud que atravesaba ella y cómo sus nietos la ayudaban. pic.twitter.com/SnyLBBpzOa — SE PICO (@sepicoarg) November 23, 2026