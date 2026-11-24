La joven de 20 años es conocida en las redes como Naotzumi y reúne más de 80 mil seguidores en Instagram y más de 100 mil en su cuenta de stream. En las últimas horas trascendió que fue detenida, pero ella misma negó haber sido arrestada.

Lara Magalí Rapallo quedó envuelta en una polémica en Pinamar señalada de realizar maniobras peligrosas con una camioneta en los médanos, es conocida en las redes sociales por mostrar videos manejando no solo su camioneta RAM rosa, sino también motos.

Oriunda de Pilar y conocida en las redes como Naotzumi, es streamer e influencer: tiene más de 90 mil seguidores en Instagram y más de 100 mil en su cuenta de stream en Kick, donde lleva a cabo diferentes vlogs mostrando su vida arriba de los diferentes vehículos, realizando maniobras en distintos terrenos y disfrutando con amigos en la costa argentina.

La influencer quedó bajo la mirada pública después de que se difundiera un video en el que se la ve manejando su Dodge RAM 1500 Laramie color rosa realizando trompos y maniobras sobre la arena en la zona de La Olla, en el sector de La Frontera. En la grabación, que ella misma subió a su cuenta de stream , también se ve a cuatro personas que viajaban paradas en los laterales exteriores del vehículo, mientras la camioneta circulaba por los médanos.

Previo a ello, se mostró manejando un UTV (Side-by-Side) en la arena a alta velocidad, sola. En el mismo vlog, se subió a un cuatriciclo junto a otro joven, esta vez iba atrás del conductor, pero se agarraba de la cintura y con la otra filmaba la secuencia.

Hoy en @c5n te contamos la tragedia que pudo generar el chofer de la RAM Rosa. Era una mujer. La influencer “Naotzumi” fue identificada e imputada por picadas ilegales. Se tiene que terminar antes de que maten a alguien. Mañana te cuento porque podría perder la licencia https://t.co/OQPDhjIvvQ — Diego G (@gabrielediego) November 24, 2026

Quién es Lara Magalí Rapallo

En octubre, Lara Magalí Rapallo fue noticia tras protagonizar un episodio de violencia con su expareja, conocido en redes sociales como Chaipa7, que se transmitió en vivo por la plataforma Kick. Tras el episodio, la joven de 20 años denunció a su pareja, identificada como Santiago De León Quintana, quien quedó detenido.

El personal médico asistió a la víctima en una ambulancia y confirmó que sufrió una lesión en el pómulo izquierdo, mientras que el streamer de 28 años evidenciaba un arañazo. Ante esta situación, las autoridades activaron el protocolo para casos de violencia de género.

El fiscal Julio Petrucci acusó al joven por el delito de lesiones agravadas. En este marco, incorporó el material audiovisual difundido en redes sociales en el que se observa una discusión previa de la pareja a bordo de un vehículo mientras circulaban por una avenida en Vicente López.

En el video que se incorporó a la causa se observa el momento en el que la mujer remarcó a De León Quintana los riesgos ante un eventual accidente: "Te aviso que el seguro está a mi nombre; si chocamos los dos no te va a cubrir". Luego, el streamer, que se encontraba junto a un grupo de amigos, respondió con comentarios que incitaban a realizar una carrera entre vehículos. fue noticia tras protagonizar un episodio de violencia con su expareja, conocido en redes sociales como Chaipa7, que se transmitió en vivo por la plataforma Kick.