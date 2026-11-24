Instituto recibirá a River en su estadio de Alta Córdoba por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. La institución cordobesa confirmó que mantendrá la localía en el Monumental Presidente Perón y descartó así la posibilidad de trasladar el encuentro al Mario Alberto Kempes.
La noticia fue comunicada este martes a través de las redes sociales del club, donde publicó una imagen del campo de juego acompañada por un mensaje dirigido a sus hinchas: “Tranquilos… En el Monumental Pdte. Perón, como siempre”.
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Instituto vs River: las dudas en torno al campo de juego
La definición llegó después de varios días de incertidumbre por las condiciones del césped. El estadio había sido utilizado el sábado para el recital de María Becerra y el estado del terreno había generado dudas sobre la posibilidad de disputar allí un partido de semejante importancia.
Ante ese escenario, el Kempes aparecía como una alternativa para albergar el cruce. Sin embargo, Instituto finalmente consiguió sostener su localía y recibirá al equipo de Núñez en su cancha.
La Gloria viene de eliminar a Huracán por 2 a 1 en los octavos de final, en un encuentro que debió disputar en el estadio provincial. River, por su parte, consiguió el pasaje a esta instancia tras vencer a Lanús por 3 a 1 en el Monumental.
El encuentro está previsto para el sábado 28 de noviembre a las 22, aunque resta la confirmación oficial de la programación por parte de la Liga Profesional. Al disputarse en Alta Córdoba, el partido contará con público local y no habrá presencia de hinchas visitantes.