Instituto confirmó dónde recibirá a River por los cuartos de final del Torneo Clausura El equipo cordobés será local en el Monumental Presidente Perón, luego de las dudas que habían surgido por el estado del campo de juego tras el recital de María Becerra. Por Agregar C5N en









Instituto confirmó el estadio para recibir a River por los cuartos de final del Torneo Clausura

Instituto recibirá a River en su estadio de Alta Córdoba por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. La institución cordobesa confirmó que mantendrá la localía en el Monumental Presidente Perón y descartó así la posibilidad de trasladar el encuentro al Mario Alberto Kempes.

La noticia fue comunicada este martes a través de las redes sociales del club, donde publicó una imagen del campo de juego acompañada por un mensaje dirigido a sus hinchas: “Tranquilos… En el Monumental Pdte. Perón, como siempre”.

View this post on Instagram Instituto vs River: las dudas en torno al campo de juego La definición llegó después de varios días de incertidumbre por las condiciones del césped. El estadio había sido utilizado el sábado para el recital de María Becerra y el estado del terreno había generado dudas sobre la posibilidad de disputar allí un partido de semejante importancia.

Ante ese escenario, el Kempes aparecía como una alternativa para albergar el cruce. Sin embargo, Instituto finalmente consiguió sostener su localía y recibirá al equipo de Núñez en su cancha.

La Gloria viene de eliminar a Huracán por 2 a 1 en los octavos de final, en un encuentro que debió disputar en el estadio provincial. River, por su parte, consiguió el pasaje a esta instancia tras vencer a Lanús por 3 a 1 en el Monumental.