12 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Dura bienvenida: es argentina, se mudó a España y fue viral por la recepción de sus vecinos

Su relato expone las tensiones invisibles que a veces enfrentan los expatriados al intentar adaptarse a las normas de convivencia de un nuevo país.

Por
La inusual nota que recibió la argentina en su nuevo departamento

La inusual nota que recibió la argentina en su nuevo departamento

  • Una joven argentina denunció en redes sociales el peculiar recibimiento que le brindó un vecino antes de que ella se mudara formalmente.

  • El conflicto se originó por un trozo de plástico abandonado en el edificio que el vecino atribuyó erróneamente a la nueva inquilina.

  • La nota del vecino exigía de manera imperativa que la joven se hiciera cargo de la limpieza de los elementos de la supuesta mudanza. La respuesta de la argentina fue contundente: saludó cordialmente al vecino y le aclaró que el plástico no era de su propiedad.

  • El intercambio se volvió tendencia en la plataforma X, acumulando más de 75 mil "me gusta" y miles de comentarios de apoyo.

La experiencia de una joven argentina que decidió emigrar a España se ha convertido en el centro de un intenso debate sobre la convivencia y el choque cultural en Europa. A pocos días de haberse instalado en su nuevo departamento, lo que esperaba que fuera un comienzo lleno de entusiasmo se vio empañado por un recibimiento inesperado de parte de su comunidad local.

Todos los detenidos quedaron a disposición del juez Nicolás Agustín Repetto, a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 26.
Te puede interesar:

La Policía de la Ciudad cerró dos búnkers, secuestró droga y detuvo a cinco personas

Entre la nostalgia por lo que dejó atrás y el esfuerzo por encajar, se topó con una recepción que la dejó sin palabras y que rápidamente sumó miles de comentarios en la red social X. Más allá de la anécdota puntual, el video ha disparado una conversación necesaria sobre la "turismofobia" y la paciencia vecinal en las grandes ciudades españolas.

Cómo fue el episodio viral de la joven argentina que se mudó a España

-Argentina en Barcelona - Viral

Lo que debía ser un momento de pura alegría para una joven argentina al recibir las llaves de su nuevo departamento en Barcelona, se transformó rápidamente en un episodio viral debido a la inesperada actitud de uno de sus vecinos.

Antes de efectuar la mudanza oficial, la mujer se dirigió a la propiedad para una inspección y se encontró con un mensaje manuscrito pegado en su puerta. En la nota, un residente del edificio le reclamaba de forma directa que retirara unos plásticos que habían quedado en las zonas comunes, asumiendo erróneamente que pertenecían a sus pertenencias.

Lejos de intimidarse por el tono del reclamo, la joven decidió responder con una mezcla de altura y sarcasmo a través de otra nota. En su réplica, aclaró que el material desechado no le pertenecía, ya que ni siquiera había comenzado a trasladar sus muebles al edificio.

La publicación, que incluyó la frase "gocen con mi respuesta", alcanzó una repercusión masiva con más de 2,5 millones de visualizaciones, convirtiéndose en un símbolo de las tensiones vecinales que a veces enfrentan los nuevos inquilinos al intentar integrarse a una comunidad en el extranjero.

Noticias relacionadas

Dos personas murieron en el acto atrapadas dentro del utilitario donde viajaban. 

Impactante choque en Santa Fe: dos personas murieron y cuatro resultaron heridas en un violento accidente

La prevención del chikungunya implica evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti.

Avanza la fiebre chikungunya en el Norte: confirman el primer caso en Jujuy

Los ladrones se dieron cuenta que transportaban un féretro y abandonaron el vehículo. 

Macabra sorpresa: robaron una ambulancia, pero tuvieron que abandonarla luego de lo que descubrieron adentro

El caso del hombre que creyó tener migrañas pero obtuvo otro diagnóstico inesperado

Tenía muchos dolores de cabeza, un episodio lo asustó y el diagnóstico reveló algo inesperado: qué le pasó

play

Temporal en Tucumán: por las inundaciones cientos de familias durmieron al costado de la ruta

Con el avance de los trabajos se estima que el tiempo deviaje entre Retiro y Tigre podría reducirse en unos 10 minutos amediados de este año.

El tren Mitre vuelve a circular con normalidad: ya llega hasta Retiro tras las obras de señalamiento

Rating Cero

Tras la primera placa posita, este jueves se irá el tercer participante de la casa

Llega una nueva gala de eliminación de Gran Hermano: quiénes podrían irse

Una segunda temporada que confirma que tiene personalidad visual propia dentro del catálogo de Netflix.
play

Esta famosa serie live action basada en un animé volvió con todo a Netflix y es furor: de cuál se trata

“DOC” es un drama médico de seis episodios centrado en el doctor Andrés Ferrara, jefe de medicina interna en un hospital cuya vida cambia de forma radical tras sufrir un intento de asesinato. 
play

Cuál es la trama de DOC, la serie médica con un inicio poco habitual que estrenó Netflix y ya es furor

¿Quién será el ganador de MasterChef?
play

Se filtró el nombre del ganador de MasterChef Celebrity 2026: quién será el campeón

En los últimos días, Netflix sumó a su catálogo la Vladimir, una producción que rápidamente se posicionó entre las más vistas de la plataforma en Argentina.
play

Así es Vladimir, la polémica serie erótica con drama y obsesión que es de lo más visto de Netflix

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Girl from Nowhere: The Reset”, “en un universo distinto, Nanno se hace pasar por una estudiante nueva para exponer la crueldad que la rodea y usa el poder, la culpa y el deseo contra quienes abusan de los demás.”
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata La chica nueva, el reinicio, la serie con mucho suspenso que está sorprendiendo a todos

últimas noticias

El bloque de la Unión Cívica Radical en el Senado está compuesto por 10 legisladores.

El radicalismo se pliega a La Libertad Avanza y rechaza el aumento de las dietas de los senadores

Hace 14 minutos
La provincia de Buenos Aires denunció que el gobierno de Milei no entrega las vacunas contra bronquiolitis, influenza y Covid-19

La provincia de Buenos Aires denunció que el gobierno de Milei no entrega las vacunas contra "bronquiolitis, influenza y Covid-19"

Hace 17 minutos
Tras la primera placa posita, este jueves se irá el tercer participante de la casa

Llega una nueva gala de eliminación de Gran Hermano: quiénes podrían irse

Hace 35 minutos
play
Todos los detenidos quedaron a disposición del juez Nicolás Agustín Repetto, a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 26.

La Policía de la Ciudad cerró dos búnkers, secuestró droga y detuvo a cinco personas

Hace 44 minutos
play
Una segunda temporada que confirma que tiene personalidad visual propia dentro del catálogo de Netflix.

Esta famosa serie live action basada en un animé volvió con todo a Netflix y es furor: de cuál se trata

Hace 44 minutos