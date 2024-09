Emiliano Pinsón y su relación con el Parkinson: "No estoy curándome, trato de que no avance rápido"

A partir de su diagnóstico de Parkinson, la vida de Emiliano Pinsón cambió por completo. "No entendía para mí el Parkinson era una enfermedad de gente grande", admitió ante la incertidumbre de tener un diagnóstico de una enfermedad que no se imaginaba tener. Su vida cambió por completo, tener Parkinson agudo con una atrofia multisensorial, "significa que el 70% u 80% de los pacientes con mis síntomas, podrían quedar cognitivamente entero pero físicamente en silla de ruedas".

El diagnóstico tomó al conductor por sorpresa, ya que si bien había tenido algunos episodios como rigidez a la hora de jugar al fútbol o delante de cámara, jamás pensó que podía tener una enfermedad de este estilo. Sin embargo, contrario a plantear un panorama desolador y oscuro, Emiliano no centra su vida en ello. "Si bien cognitivamente estoy bien, un 70% de los casos terminan con problemas motrices. Apuesto a ser el 30% que no termina en silla de ruedas" , confió.

Emiliano Pinsón

La vida después del diagnóstico de Parkinson

"Me levanté y seguí, traté de enfrentarlo de la mejor manera. Empecé aceptar lo que tengo. Crecí mucho, internamente sobretodo, socialmente, personalmente aprendí a ponerme en el lugar del otro", reflexionó Emiliano por lo que ahora, puede admitir que se siente "pleno", ya que lleva una buena relación con sus hijos, su pareja y su trabajo.

Si bien apenas se enteró del diagnóstico no se sintió muy diferente, tres semanas después eso iba a cambiar. Mientras le explicaba a su médica neuróloga que "cuando vuelva a ser el que era" iba a poder retomar sus actividades habituales, la especialista le respondió "el Emiliano que eras no sos más". Ese fue el momento que le pegó la realidad: "No me había despedido de ese Emiliano, quería seguir siendo él".

A lo que ahora, después de unos años descubrió a "un Emiliano que era mejor, que está muy bien y, probablemente sea mejor que el otro".

Emiliano Pinsón "Aprendí a ponerme en el lugar del otro", afirmó el periodista deportivo.

Una nueva forma de comunicar sobre lo que vive día a día

Desde que dio a conocer su diagnóstico Pinsón reconoció que la gente le confesó que "le hace bien escucharlo" y, encontró en su profesión de periodista una nueva manera de comunicar lo que está atravesando. Por lo que empezó a contar su historia en programas y en sus redes sociales, y recibió un gran recibimiento del público.

Si bien alguna de sus tareas de su vida diaria se complicaron por el Parkinson: "Me crucé con mucha gente, hasta desconocidos que me ayudan atarme los cordones. Esa solidaridad está buenísima". Algo muy parecido ocurrió con sus amigos de toda la vida, con quienes se abrió por completo para contarles sobre el Parkinson, logró entablar con ellos una relación más de intimidad que no tenían. "Nunca se había llegado a tanta intimidad, a partir de ahí es una relación absolutamente mejor", afirmó.

"Ahora no piensa en largo plazo"

Para cerrar, Pinsón reflexionó sobre la muerte y los miedos que le despertó el Parkinson, aunque admitió que ahora "no piensa en largo plazo". "A la muerte le tenía mucho miedo antes. Ahora ni la pienso, hoy la muerte me parece más amigable, no le tengo miedo", concluyó.