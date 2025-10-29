Detuvieron al padre del jugador de Racing Agustín Almendra, acusado de robo automotor y encubrimiento Se trata de Pablo Ezequiel Almendra, padre del futbolista, quien fue detenido nuevamente en La Plata, junto a su hermano Miguel Ángel acusado de integrar una banda que robaba autopartes y vehículos. Por







El padre de Almendra detenido en La Plata.

Pablo Ezequiel Almendra, padre del jugador de Racing Agustín Almendra, fue detenido nuevamente este miércoles en La Plata junto a su hermano Miguel Ángel Almendra, acusados de integrar una banda que robaba autopartes y vehículos, en un procedimiento realizado con total reserva judicial.

El operativo policial que culminó con la aprehensión de ambos se realizó el 7 de octubre en la localidad de Gonnet, en el marco de una investigación por el robo de un automóvil en la zona de 9 entre 500 y 501, en Villa Castells, según confirmaron fuentes judiciales.

Embed ATENCION #LaPlata



Mientras Agustín Almendra se prepara para jugar esta noche la semifinal de la Copa Libertadores de América con Racing ante Flamengo, se supo que su padre, Pablo Ezequiel Almendra, es uno de los detenidos del Cronos gris, que quedó filmado en varios robos de… pic.twitter.com/zzMsl6hzZ4 — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) October 29, 2025

Tras un seguimiento de la Sección Motorizada de La Plata, que patrullaba sobre Camino Centenario y 495, los agentes detectaron un Fiat Cronos gris oscuro con vidrios polarizados, vehículo identificado en varios hechos delictivos. Los efectivos interceptaron inmediatamente el rodado en la esquina de Camino Centenario y 501.

Según fuentes cercanas a la investigación, ambos hombres fueron puestos a disposición de la Justicia Penal de La Plata, que mantiene el expediente bajo estricto secreto de sumario.

No es la primera vez que Almendra padre termina tras las rejas. En 2023, había sido arrestado junto a cuatro hombres en City Bell, luego de ser acusados de participar en un robo. En aquel operativo, la policía secuestró guantes, barretas, pinzas y dinero en efectivo. detenidos almendra La banda delictiva detenida, donde se encuentran el papá y el tío de Almendra.