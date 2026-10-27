Lula da Silva calificó de "vergonzosa" la fuga de Flávio y llamó "lamebotas de EEUU" al clan Bolsonaro

El mandatario señaló que el legislador debía permanecer en Brasil para refutar las sospechas en su contra y cuestionó la relación de sus allegados con Estados Unidos. El viaje ocurrió luego de una orden judicial para presentar documentos en una investigación por presunto lavado de dinero.

Lula da Silva habló de la fuga de Flávio Bolsonaro durante un acto por su cumpleaños número 81.

Durante un acto por sus 81 años, en el Palacio de la Alvorada, el reelecto presidente brasileño Lula da Silva criticó este martes la polémica salida del país de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos. Calificó el viaje de "vergonzoso" y dijo que el senador debía quedarse en Brasil para refutar las acusaciones.

Al comenzar sus declaraciones, Lula admitió que acababa de enterarse de la partida y que no tenía información precisa, aunque luego cuestionó la decisión y se preguntó qué culpa podía sentir en su conciencia tras perder las elecciones: "Recién ahora me entero de que mi oponente se ha ido".

Para respaldar su crítica, Lula recordó que permaneció en Brasil después de perder comicios en elecciones anteriores y mencionó a Geraldo Alckmin y José Serra, quienes se quedaron en el país tras sus derrotas frente a él. "Perdí las elecciones contra Fernando Henrique Cardoso dos veces, me quedé en Brasil", ejemplificó.

El mandatario también recordó que, cuando enfrentó acusaciones, recibió invitaciones para refugiarse en una embajada y salir de Brasil, pero decidió quedarse y presentarse ante la Policía Federal para afrontar las acusaciones en su país, porque, según afirmó, "quien no tiene nada que ocultar, no tiene nada que temer".

En ese marco, Lula cuestionó que el senador no entregara sus documentos y aseguró que había intentado que el funcionario del Partido Liberal (PL) "demostrara su honestidad", algo que, según dijo, no ocurrió. También lo describió como "la persona más engañosa que he conocido en mi vida" y afirmó que sus mentiras faltan el respeto a los brasileños.

El el último encuentro entre ambos fue en el debate previo al balotaje en el que Lula logró la reelección. Folhapress

Lula criticó los vínculos de la familia Bolsonaro con Donald Trump, a quienes llamó "lamebotas de Estados Unidos", y rechazó que Brasil careciera de democracia: "Si no la tuviera, un miembro de una milicia no se estaría postulando a la presidencia", afirmó, en alusión a la candidatura de Flávio.

El viaje se reportó dos días después del balotaje que Lula ganó frente al senador. El perdedor no reconoció oficialmente el resultado electoral, aunque el Partido Liberal admitió la derrota el lunes, un día después de los comicios, mientras el legislador afrontaba una orden judicial que le impedía abandonar Brasil y le exigía entregar sus pasaportes.

Por qué la Justicia brasileña le prohibió salir del país a Flávio Bolsonaro

La restricción se conoció el lunes 26 de octubre, cuando Flávio Bolsonaro contó que la Policía Federal lo notificó después de que visitara a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria, y explicó que la Justicia le exigió entregar sus pasaportes y le prohibió salir del país.

La medida fue dispuesta por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, en el marco de una investigación que involucra a Flávio Bolsonaro y al empresario y abogado Willer Tomaz. El expediente examina sospechas de lavado de dinero y evasión fiscal con presuntos vínculos con casas de apuestas y plataformas de pago.

Flávio Bolsonaro perdió las elecciones presidenciales de Brasil en el balotaje ante el actual mandatario, Lula da Silva. Web

El plazo para entregar los documentos venció el martes por la mañana sin que Flávio cumpliera la orden, según los reportes de ese día, mientras medios brasileños informaron que había viajado a Estados Unidos con su esposa y sus dos hijas, aunque Lula dijo al comienzo que no tenía datos precisos sobre su paradero.