27 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Lula da Silva calificó de "vergonzosa" la fuga de Flávio y llamó "lamebotas de EEUU" al clan Bolsonaro

El mandatario señaló que el legislador debía permanecer en Brasil para refutar las sospechas en su contra y cuestionó la relación de sus allegados con Estados Unidos. El viaje ocurrió luego de una orden judicial para presentar documentos en una investigación por presunto lavado de dinero.

Por
Lula da Silva habló de la fuga de Flávio Bolsonaro durante un acto por su cumpleaños número 81. 

Lula da Silva habló de la fuga de Flávio Bolsonaro durante un acto por su cumpleaños número 81. 

Web

Durante un acto por sus 81 años, en el Palacio de la Alvorada, el reelecto presidente brasileño Lula da Silva criticó este martes la polémica salida del país de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos. Calificó el viaje de "vergonzoso" y dijo que el senador debía quedarse en Brasil para refutar las acusaciones.

Lula saludó a Alberto Fernández y le agradeció su respaldo en el balotaje.
Te puede interesar:

Lula agradeció el apoyo de Alberto Fernández: "Seguimos luchando por la integración de América Latina"

Al comenzar sus declaraciones, Lula admitió que acababa de enterarse de la partida y que no tenía información precisa, aunque luego cuestionó la decisión y se preguntó qué culpa podía sentir en su conciencia tras perder las elecciones: "Recién ahora me entero de que mi oponente se ha ido".

Lula cargó contra Flávio Bolsonaro por la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos.

Lula cargó contra Flávio Bolsonaro por la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos.

Para respaldar su crítica, Lula recordó que permaneció en Brasil después de perder comicios en elecciones anteriores y mencionó a Geraldo Alckmin y José Serra, quienes se quedaron en el país tras sus derrotas frente a él. "Perdí las elecciones contra Fernando Henrique Cardoso dos veces, me quedé en Brasil", ejemplificó.

El mandatario también recordó que, cuando enfrentó acusaciones, recibió invitaciones para refugiarse en una embajada y salir de Brasil, pero decidió quedarse y presentarse ante la Policía Federal para afrontar las acusaciones en su país, porque, según afirmó, "quien no tiene nada que ocultar, no tiene nada que temer".

En ese marco, Lula cuestionó que el senador no entregara sus documentos y aseguró que había intentado que el funcionario del Partido Liberal (PL) "demostrara su honestidad", algo que, según dijo, no ocurrió. También lo describió como "la persona más engañosa que he conocido en mi vida" y afirmó que sus mentiras faltan el respeto a los brasileños.

El el último encuentro entre ambos fue en el debate previo al balotaje en el que Lula logró la reelección.

El el último encuentro entre ambos fue en el debate previo al balotaje en el que Lula logró la reelección.

Lula criticó los vínculos de la familia Bolsonaro con Donald Trump, a quienes llamó "lamebotas de Estados Unidos", y rechazó que Brasil careciera de democracia: "Si no la tuviera, un miembro de una milicia no se estaría postulando a la presidencia", afirmó, en alusión a la candidatura de Flávio.

El viaje se reportó dos días después del balotaje que Lula ganó frente al senador. El perdedor no reconoció oficialmente el resultado electoral, aunque el Partido Liberal admitió la derrota el lunes, un día después de los comicios, mientras el legislador afrontaba una orden judicial que le impedía abandonar Brasil y le exigía entregar sus pasaportes.

Por qué la Justicia brasileña le prohibió salir del país a Flávio Bolsonaro

La restricción se conoció el lunes 26 de octubre, cuando Flávio Bolsonaro contó que la Policía Federal lo notificó después de que visitara a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria, y explicó que la Justicia le exigió entregar sus pasaportes y le prohibió salir del país.

La medida fue dispuesta por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, en el marco de una investigación que involucra a Flávio Bolsonaro y al empresario y abogado Willer Tomaz. El expediente examina sospechas de lavado de dinero y evasión fiscal con presuntos vínculos con casas de apuestas y plataformas de pago.

Flávio Bolsonaro perdió las elecciones presidenciales de Brasil en el balotaje ante el actual mandatario, Lula da Silva.

Flávio Bolsonaro perdió las elecciones presidenciales de Brasil en el balotaje ante el actual mandatario, Lula da Silva.

El plazo para entregar los documentos venció el martes por la mañana sin que Flávio cumpliera la orden, según los reportes de ese día, mientras medios brasileños informaron que había viajado a Estados Unidos con su esposa y sus dos hijas, aunque Lula dijo al comienzo que no tenía datos precisos sobre su paradero.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tras su victoria electoral, Lula agradeció el apoyo de Massa.

El agradecimiento de Lula para Massa: "Que nuestra victoria inspire a los que luchan"

Cristina felicitó a Lula, quien agradeció su apoyo.

Lula agradeció el mensaje de Cristina: "Siempre a nuestro lado en la defensa de América Latina"

Lula, junto a Cristina y Massa. 

Lula agradeció a Sergio Massa y a Cristina Kirchner por sus felicitaciones: "Brasil y Argentina son hermanos, unidos por la historia"

el gobierno sigue sin reconocer el triunfo de lula y aclaro que no se emitira un comunicado oficial

El Gobierno sigue sin reconocer el triunfo de Lula y aclaró que "no se emitirá un comunicado oficial"

Massa destacó el triunfo de Lula en la segunda vuelta electoral.

Massa habló del balotaje en Brasil y el peronismo: "El triunfo de Lula es una bocanada de ánimo"

Jóvenes festejando el triunfo de Lula ayer por la noche en las calles de San Pablo.

Los números de la remontada de Lula: 10 millones de votos y 213 ciudades que dieron vuelta la historia

Rating Cero

La felicidad de Daniela Celis tras el éxito de su casting para conseguir chongo.

Daniela Celis celebró la cantidad de hombres que se anotaron a su casting: "Busco pasarla bien, un chongo es un rato"

Ricardo Darín y Florencia Bas.

Ricardo Darín reveló por qué no le contó a su esposa que iban a ser abuelos y sorprendió a todos

Yanina Latorre reveló la contundente frase que la modelo le envió al cantante.

Revelaron el mensaje con el que Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega en medio de un ataque de celos: "No vuelvas"

El dolor de Evangelina Anderson por la pérdida de su amiga. 

El desgarrador momento que atraviesa Evangelina Anderson por la muerte de su amiga: "Hoy duele el alma"

La decisión de la China Suárez que podria cambiar la relación que mantiene con Benjamin Vicuña.

En medio de la guerra con Benjamín Vicuña, la China Suárez tomó una inesperada decisión que podría cambiarlo todo

La familia de Thiago Medina atraviesa un momento dificil: piden cadena de oración

El drama familiar que golpea a Thiago Medina y por el que piden una cadena de oración

últimas noticias

Lula saludó a Alberto Fernández y le agradeció su respaldo en el balotaje.

Lula agradeció el apoyo de Alberto Fernández: "Seguimos luchando por la integración de América Latina"

Hace 8 minutos
Tras su victoria electoral, Lula agradeció el apoyo de Massa.

El agradecimiento de Lula para Massa: "Que nuestra victoria inspire a los que luchan"

Hace 15 minutos
Cristina felicitó a Lula, quien agradeció su apoyo.

Lula agradeció el mensaje de Cristina: "Siempre a nuestro lado en la defensa de América Latina"

Hace 22 minutos
La felicidad de Daniela Celis tras el éxito de su casting para conseguir chongo.

Daniela Celis celebró la cantidad de hombres que se anotaron a su casting: "Busco pasarla bien, un chongo es un rato"

Hace 34 minutos
Ricardo Darín y Florencia Bas.

Ricardo Darín reveló por qué no le contó a su esposa que iban a ser abuelos y sorprendió a todos

Hace 1 hora