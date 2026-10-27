27 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

El Vaticano confirmó que el papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos en su viaje a Sudamérica

La Santa Sede informó los encuentros en el marco de su gira en Uruguay, Argentina y Perú. "Responden al deseo del Papa de expresar su cercanía a quienes han sufrido y siguen sufriendo esta violencia", señalaron.

Por
El papa León XIV se prepara para visitar Sudamérica.

El papa León XIV se prepara para visitar Sudamérica.

Reuters

El Vaticano confirmó que el papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos sexuales cometidos por integrantes del clero y la Iglesia, en el marco de su gira por Uruguay, Argentina y Perú prevista para noviembre. Los encuentros fueron confirmados después de que mantuviera una serie de encuentros en España y Francia.

El Papa visitará Argentina durante los primeros días de noviembre.
Te puede interesar:

Visita del papa León XIV: pobreza y paz, los principales pedidos de los argentinos

En un comunicado, la Santa Sede anunció las reuniones y detalló que "responden al deseo del Papa de expresar su cercanía a quienes han sufrido y siguen sufriendo esta violencia, de construir con ellos caminos de sanación accesibles a todo aquel que los necesite y de asegurar que la Iglesia sea un lugar seguro y espiritualmente sano, que viva y comunique el Evangelio".

En tal sentido, el sumo pontífice mantuvo un cónclave con otras víctimas en Madrid el 8 de junio y en Lourdes el 27 de septiembre. "El abuso sexual es, ante todo, un problema humano. Cuando ocurre dentro de la Iglesia, adquiere otra dimensión, porque la vida de fe de las personas se ve profundamente herida y, a veces, incluso destruida", señaló después de las visitas.

El papa León XIV se prepara para visitar Sudamérica.

El papa León XIV se prepara para visitar Sudamérica.

Por lo pronto, el Vaticano ratificó el lunes el viaje del sumo pontífice hacia Sudamérica después de que los últimos controles médicos mostraran una evolución posoperatoria favorable tras ser intervenido quirúrgicamente el 13 de octubre para extirparle un adenocarcinoma pulmonar.

Según el comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, los estudios determinaron que la enfermedad estaba localizada y que no será necesario un tratamiento oncológico adicional. Los médicos tampoco encontraron contraindicaciones para que León XIV emprenda el viaje previsto para noviembre.

Avanzan los preparativos en CABA para la visita del papa León XIV

La llegada del papa León XIV a Argentina ocurrirá el fin de semana del 8, 9 y 10 de noviembre, pero en la Ciudad de Buenos Aires ya comenzaron con los preparativos. Sobre Avenida del Libertador ocurren los primeros cortes de calle para organizar la estructura desde donde hablará y donde se presentarán artistas.

La visita obligó a las autoridades porteñas a ordenar un esquema de cortes de calles, desvíos y operativos de seguridad. Esto se extenderá por las próximas tres semanas.

Desde la madrugada del sábado 24 de octubre, y hasta la noche del 3 de noviembre, se producirán cortes parciales en Avenida del Libertador desde Av. Colombia hasta Av. Sarmiento, con dos carriles habilitados por mano.

Mientras que desde la madrugada del miércoles 4 al sábado 14 de noviembre habrá cortes totales progresivos en Avenida del Libertador entre Avenida Olleros y Ugarteche.

La misa se realizará el lunes 9 de noviembre a las 11:30, mientras que la vigilia con jóvenes está programada para el martes 10 a las 20:15. Las dos actividades forman parte de una agenda de cuatro días que llevará al pontífice por la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

A pocos días de la visita del papa León.

Avanzan los preparativos en la Ciudad para la visita del papa León XIV

El papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 y se quedará hasta miércoles 11 de noviembre. Luego irá a Perú.

Todos los artistas que acompañarán las celebraciones y encuentros con el papa León XIV en Argentina

es oficial: el papa leon xiv ratifico su gira por argentina, uruguay y peru

Es oficial: el papa León XIV ratificó su gira por Argentina, Uruguay y Perú

El papa León XIV confirmó su visita  a la Argentina tras su intervención quirúrgica.

Avanzan los preparativos para la visita de León XIV: cortes en Palermo mientras se monta el escenario

Nahuel Pennisi cantará frente al papa León XIV.

Nahuel Pennisi cantará frente al papa León XIV en su visita a Argentina

Margarita Bavosi era conocida como Luminosa.

León XIV aprobó el primer paso para beatificar a la argentina Margarita Bavosi

Rating Cero

El saludo de Martin Migueles a Isabella Icardi que podría enfurecer a Mauro.

Sin el saludo de Mauro Icardi, la hija menor de Wanda Nara celebró sus 10 años: el gesto de Martín Migueles que sorprendió

La protagonista reapareció al postear una imagen con quien tuvo hijos.

Es una conductora muy famosa, se separó de un exitoso futbolista hace 15 días y ahora volvió con su ex de 2015

La China Ansa, apuntó contra la madre de la mediatica.

La China Ansa furiosa contra Nora Colosimo por el escandaloso rumor de infidelidad: "Me cagó la tarde"

El cantante córdobes participó de un evento en paralelo al cumpleaños de su expareja.

Se supo qué hizo Luck Ra al mismo tiempo que La Joaqui festejaba su cumpleaños con Tiago PZK

Un nuevo dilema en el programa televisivo volvió a generar revuelo.

Sienten vergüenza: se filtraron las fotos que se pasan en los participantes de MasterChef en su grupo de WhatsApp

Una decisión del canal llamó la atención.

Sorpresa en la TV: la decisión de última hora que tomó El Nueve y generó impacto

últimas noticias

Luis Caputo y Kristalina Georgieva.

El FMI aprobó la tercera revisión del acuerdo con Argentina tras su visita al país

Hace 4 minutos
El Indicador del Consumo se estancó en septiembre.

El consumo se estancó en septiembre respecto al mes anterior y retrocedió 0,8% interanual

Hace 5 minutos
Los empleados de comercio acordaron un aumento salarial.

Los empleados de comercio acordaron un aumento salarial: de cuánto será el porcentaje

Hace 9 minutos
José Luis Espert insistió con su inocencia.

Espert apeló su procesamiento por lavado de dinero y denunció una persecución para proscribirlo

Hace 11 minutos
Flávio Bolsonaro escapó de la Justicia de Brasil y se encontraría en Estados Unidos.

Lavado de dinero, corrupción y evasión: una por una, las causas judiciales que enfrenta Flávio Bolsonaro

Hace 37 minutos