El Vaticano confirmó que el papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos en su viaje a Sudamérica

La Santa Sede informó los encuentros en el marco de su gira en Uruguay, Argentina y Perú. "Responden al deseo del Papa de expresar su cercanía a quienes han sufrido y siguen sufriendo esta violencia", señalaron.

El Vaticano confirmó que el papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos sexuales cometidos por integrantes del clero y la Iglesia, en el marco de su gira por Uruguay, Argentina y Perú prevista para noviembre. Los encuentros fueron confirmados después de que mantuviera una serie de encuentros en España y Francia.

En un comunicado, la Santa Sede anunció las reuniones y detalló que "responden al deseo del Papa de expresar su cercanía a quienes han sufrido y siguen sufriendo esta violencia, de construir con ellos caminos de sanación accesibles a todo aquel que los necesite y de asegurar que la Iglesia sea un lugar seguro y espiritualmente sano, que viva y comunique el Evangelio".

En tal sentido, el sumo pontífice mantuvo un cónclave con otras víctimas en Madrid el 8 de junio y en Lourdes el 27 de septiembre. "El abuso sexual es, ante todo, un problema humano. Cuando ocurre dentro de la Iglesia, adquiere otra dimensión, porque la vida de fe de las personas se ve profundamente herida y, a veces, incluso destruida", señaló después de las visitas.

Por lo pronto, el Vaticano ratificó el lunes el viaje del sumo pontífice hacia Sudamérica después de que los últimos controles médicos mostraran una evolución posoperatoria favorable tras ser intervenido quirúrgicamente el 13 de octubre para extirparle un adenocarcinoma pulmonar.

Según el comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, los estudios determinaron que la enfermedad estaba localizada y que no será necesario un tratamiento oncológico adicional. Los médicos tampoco encontraron contraindicaciones para que León XIV emprenda el viaje previsto para noviembre.

Avanzan los preparativos en CABA para la visita del papa León XIV

La llegada del papa León XIV a Argentina ocurrirá el fin de semana del 8, 9 y 10 de noviembre, pero en la Ciudad de Buenos Aires ya comenzaron con los preparativos. Sobre Avenida del Libertador ocurren los primeros cortes de calle para organizar la estructura desde donde hablará y donde se presentarán artistas.

La visita obligó a las autoridades porteñas a ordenar un esquema de cortes de calles, desvíos y operativos de seguridad. Esto se extenderá por las próximas tres semanas.

Desde la madrugada del sábado 24 de octubre, y hasta la noche del 3 de noviembre, se producirán cortes parciales en Avenida del Libertador desde Av. Colombia hasta Av. Sarmiento, con dos carriles habilitados por mano.

Mientras que desde la madrugada del miércoles 4 al sábado 14 de noviembre habrá cortes totales progresivos en Avenida del Libertador entre Avenida Olleros y Ugarteche.

La misa se realizará el lunes 9 de noviembre a las 11:30, mientras que la vigilia con jóvenes está programada para el martes 10 a las 20:15. Las dos actividades forman parte de una agenda de cuatro días que llevará al pontífice por la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.