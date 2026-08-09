El Prado: cómo es por dentro el cementerio de Rosario donde despidieron a Jorge Messi A 15 kilómetros del aeropuerto rosarino, el predio de 15 hectáreas fue el elegido por la familia para el último descanso del padre del capitán de la Selección argentina en la mayor intimidad. Por Agregar C5N en









El Prado se encuentra a pocos minutos del centro de Rosario.

Jorge Messi, padre de Lionel Messi, murió el sábado 8 de agosto a los 68 años, luego de permanecer internado en el Sanatorio Centro de Rosario. Su despedida se realizó en El Prado, un cementerio parque privado ubicado en la localidad de Pérez, en las afueras de la ciudad, sobre la Ruta Nacional 33 y a unos 15 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Rosario. El lugar quedó en el centro de la escena mediática apenas trascendió que sería el elegido por la familia para el sepelio.

Dónde queda El Prado y cómo es el predio El cementerio se encuentra en el kilómetro 847,5 de la ruta 33, a pocos minutos del centro de Rosario, lo que facilitó el traslado de la familia y los allegados tras el aterrizaje de Lionel Messi en la ciudad. El predio tiene 15 hectáreas parquizadas, con jardines, arboledas, espejos de agua y construcciones de estilo clásico europeo. Según destaca en su sitio web, su propuesta se diferencia de la de los cementerios tradicionales: apunta a integrar la naturaleza como elemento central del espacio, con un diseño sobrio y minimalista pensado para generar un entorno de calma y recogimiento.

Entre sus instalaciones, El Prado cuenta con un complejo velatorio premium, una capilla ecuménica, sala de servicios, cafetería, florería y morgue, además de estacionamiento interno y vigilancia propia las 24 horas. También dispone de vehículos ecológicos y maquinaria de parquización para el mantenimiento del predio. En cuanto a los servicios funerarios, ofrece parcelas para inhumación a perpetuidad o en arrendamiento, espacios para cremación y la posibilidad de organizar ceremonias personalizadas y misas conmemorativas.

Por qué la familia Messi eligió este cementerio La elección del lugar no fue azarosa: en El Prado ya descansan otros familiares de Lionel Messi, entre ellos su abuela Celia Olivera, una de las personas que lo acompañó en sus primeros pasos en el fútbol. Esa conexión previa con el entorno, sumada a la privacidad que ofrece el predio, habría pesado en la decisión familiar por sobre otras opciones dentro de Rosario.

El operativo de seguridad y la despedida íntima Para la ceremonia se dispuso un operativo especial de seguridad, con controles de ingreso al predio, con el objetivo de resguardar la privacidad de la familia durante el velatorio y el sepelio. Lionel Messi llegó a Rosario en un vuelo privado desde Estados Unidos para encabezar la despedida, que se desarrolló en un marco estrictamente íntimo, con la presencia de su madre, Celia Cuccittini, y sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol.

La última foto que subió Lionel Messi con su papá: "Abrazo grande" Luego de confirmarse la muerte de Jorge Messi, el papá de Lionel, a los 68 años luego de estar internado en una clínica, se dio a conocer cuál fue la última foto que el capitán de la Selección argentina publicó en su cuenta de Instagram oficial. La relación entre Lio y su padre era muy buena y en 2025, ambos padres viajaron a festejar el cumpleaños nro.38 del futbolista. Y en un posteo realizado en agradecimiento por los saludos y los mensajes cariñosos, se subió la imagen de los tres abrazados. “Muchas gracias a todos por los saludos y las felicitaciones. Les mando un abrazo grande”, subió el 10. Entre las imágenes, está la foto de Lionel con sus papás, los tres sonrientes y felices por el festejo. Redes sociales