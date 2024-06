El testimonio de los comedores que buscan subsistir en pleno escándalo por alimentos: "No somos fantasmas"

"El 18 de mayo salió una nota en la que hay muchos comedores fantasma. Acá estamos. La Copa Mis Pancitos de Villa Fiorito existe. Nunca nos auditaron. Nos estamos sustentando con donaciones y a pulmón. Nos ayudan del barrio y del municipio. Vamos casa por casa a pedir una cebolla, un puré de tomate, nos organizamos para darles de comer a los pibes", contó Vanesa, de la organización Barrios de Pie.

Por su parte, Fátima, del comedor Flores Sur, expresó que "estamos mal porque no nos alcanza para llegar a fin de mes, ni haciendo changas. Al comedor van familias numerosas. Tuvimos que bajar las raciones porque la verdad es que no alcanza. Hacemos guiso, polenta, lo que haya. Lo que ha hecho el Gobierno de ocultar los alimentos es injusto, hay mucha gente que necesita, hay niños que no comen en todo el día. Fantasmas no somos, no fueron a verificar en realidad lo que pasa. Existimos, pero ellos se lavan las manos".

Lorena, referente del Centro Cultural y Biblioteca Evita en el barrio Zavaleta, en Barracas, relató que el lugar "está cada vez más apremiado económicamente, muchos se quedan sin trabajo y están haciendo changas, otros tienen trabajo pero la plata no les alcanza para llegar a fin de mes".

"Nosotros recibimos alimentos de Ciudad y con eso sostenemos merienda y cena de lunes a viernes. El tema es que ya no estamos cobrando los nexos que se cobraban, el salario que cobrábamos quedó congelado. Con eso podíamos ir pagando el gas, la luz, el alquiler. No podemos sostenerlo. Tenemos también los gastos de los productos de limpieza. Hacemos emprendimientos, reciclado para vender cartón y nylon, con eso podemos sostener los descartables para darle comida a la gente en situación de calle. Salimos a pedir donaciones en barrios aledaños, con eso vamos tratando de solventar a todas las personas que vienen", describió.

Respecto al hallazgo de los alimentos en los galpones, Lorena contó que sintió "mucha impotencia, este gobierno tiene un propósito de perjudicar al pueblo". "Puede ser que no conozcan las direcciones, pero pueden venir y auditar. En la gestión anterior tuvimos dos autorías, con esta no. En la Ciudad viene un equipo técnico con trabajadores sociales, nutricionistas. Vienen, cuentan a la gente, a los tuppers, prueban la comida, se fijan que esté todo en condiciones, freezer, balanza, matafuegos. La higiene, cursos de manipulación de alimentos. Hace 30 años que estoy en el barrio, trabajo en talleres didácticos, no solo alimento. No pueden decir que no existís", sostuvo.

Además, describió cómo empeora el panorama en su barrio. "Hay gente que viene y dice 'nunca te pedí nada, pero ahora no tengo trabajo y necesito'. Hay otros que tienen enfermedades, no reciben alimentos, hay problemas de salud mental que no reciben asistencia. Y se acercan a los comedores. Están desfinanciando todo para que terminemos cerrando. Si no tenés para pagar el gas, productos de limpieza, bandejas, servicios, ¿cómo vamos a seguir?", lamentó.

También contó su situación Laura, del comedor Pedro Echagüe de Constitución. "El barrio está complicado, no nos alcanzan los alimentos. Tenemos más de 6 mil personas por día, lunes, miércoles y viernes. Gente mayor, gente en situación de calle, mamás con sus chicos. La gente en situación de calle aumentó y los alimentos que recibimos bajaron. Necesitaríamos puré de tomate, arroz, fideos. Pasamos de hacer 13 ollas a 23. Hay gente que a las 4 y media de la mañana ya está haciendo cola. Tienen frío, hambre", explicó.

"La situación es terrible. En el comedor solamente dábamos alimentos a los que vivían en el barrio popular, pero ahora vienen de todos lados. Gente que se quedó sin trabajo, que trabaja pero no le alcanza. Cinco días a la semana hacíamos el comedor, se redujo a tres, ahora dos. No hay alimento, la única ayuda que se recibe es del municipio de Avellaneda y de donaciones. Antes nosotras podíamos comprar, ahora es imposible. Hay 125 chicos que vienen a buscar la merienda", remarcó Karina, de Dock Sud.

Escándalo por los alimentos: audiencia clave en Comodoro Py para revisar la cautelar presentada por el Gobierno

La audiencia estaba programada para el miércoles, pero el Gobierno renunció a los plazos y, de esa manera, consiguió adelantar la misma 24 hs. Fuentes de la Cámara explicaron a NA que, cualquiera sea la decisión tomada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, "será en un plazo muy breve".

"La Cámara va a definir si la competencia de Casanello para exigirle al Gobierno que reparta los alimentos y genere esta suerte de cronograma en 72 hs que había hecho el 27 de mayo, es tal o no", informó desde las afueras de Comodoro Py el periodista de C5N Alejandro Moreyra en el programa Mañanas Argentinas.

El Gobierno comienza a distribuir los alimentos almacenados luego de la orden judicial

Tras el fallo judicial que ordenó al Gobierno a repartir los casi 6 millones de kilos de comida almacenados en depósitos, el ministerio de Capital Humano comienza este martes con la distribución de los alimentos a través del Ejército.

Según detalló la cartera que conduce Sandra Pettovello este lunes, se firmó un convenio con la Fundación CONIN para que, a través de 64 centros de distribución, sus comedores y merenderos, facilite la provisión de más de 465 mil kilos de leche en polvo a los sectores sociales vulnerables.

La entrega de la mercadería almacenada desde diciembre en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo tendrá una duración de dos semanas, teniendo en cuenta las fechas de vencimiento de los productos.

Nuevas irregularidades en Capital Humano: polémica por la distribución desigual de leche en polvo a las provincias

El escándalo en el ministerio de Capital Humano por el almacenamiento en cerca de 6 millones de kilos de comida que debían ser entregados entre los comedores sumó este lunes un nuevo capítulo al conocerse la distribución desigual entre las provincias de leche por vencer que decidió el Gobierno.

Horas más tarde del anuncio de Pettovello sobre el acuerdo con la Fundación CONIN, se conoció cómo serían distribuidos esos kilos de leche entre las provincias, con una clara discrecionalidad en la repartija. La provincia que más kilos recibirá es Mendoza, situación que llamó la atención dado que el proceso estará a cargo del ministerio de Defensa, a cargo del mendocino Luis Petri.

Las seis provincias que le siguen a Mendoza entre las que más kilos reciben son todas aliadas al Gobierno. El conurbano bonaerense, donde viven más de 10 millones de argentinos, recibe menos kilos de comida que Tierra del Fuego, donde solo viven 152.317 personas.

Cuántos kilos de leche se repartirán en cada provincia

Mendoza 191.000 kilos.

191.000 kilos. Entre Ríos 92.500 kilos.

92.500 kilos. Tucumán 69.000 kilos.

69.000 kilos. Chaco 39.100 kilos.

39.100 kilos. Córdoba 30.840 kilos.

30.840 kilos. Santa Fe 10.000 kilos.

10.000 kilos. Corrientes 9.400 kilos.

9.400 kilos. Tierra del Fuego 8.000 kilos.

8.000 kilos. Conurbano 5.064 kilos.

5.064 kilos. Rio Negro 4.000 kilos.

4.000 kilos. Salta 2300 kilos.

2300 kilos. San Juan 800 kilos.

800 kilos. La Pampa 600 kilos

600 kilos Santiago del Estero 590 kilos.

Algunas provincias no recibirán ni un solo kilo de comida, como el caso de La Rioja.