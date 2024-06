Juan Grabois le exigió al Gobierno que "entregue el plan para repartir los alimentos" y que "defina una política alimentaria"

El dirigente social se presenta en Comodoro Py por la denuncia contra el Ministerio de Capital Humano por el escándalo con los productos acopiados. Aseguró que "construyeron una mentira sobre otra" y pidió que no solo se distribuya la leche que está por vencer.

En diálogo con la prensa, el dirigente social aseguró que "construyeron una mentira sobre otra" y pidió que no solo se distribuya la leche que está por vencer. "Estamos discutiendo una medida cautelar, que es una medida provisoria, que ellos dicen haber cumplido por haber entregado los alimentos a CONIN, que a mi me parece muy bien que se lo den a alguien", expresó.

La Cámara Federal porteña llevará a cabo este martes una audiencia clave en los tribunales de Comodoro Py en la causa que investiga el escándalo de los alimentos acopiados y no entregados: revisará la cautelar presentada por el Gobierno contra la medida del juez Sebastián Casanello.

"Recordemos que el CONIN es una fundación de un señor que decía que el preservativo no servía para combatir el Sida, recordemos que dijeron que tenían 64 centros de distribución y en la causa dicen que lo van a dar a 22, recordemos que decía que no iba a ver intermediarios y finalmente hay intermediarios", remarcó Grabois ante la decisión desde Capital Humano de firmar un convenio con la organización para comenzar el reparto.

Además Grabois aseguró que contó al menos "diez mentiras de esta gente", ya que cuando ocurrió una catástrofe en Bahía Blanca, por el temporal a principio de año, "no hay comida en los depósitos". Mientras que "cuando descubrimos que había comida en los depósitos, bueno era para catástrofes", cuando en los convenios decía que no la podían entregar porque "no lo iban hacer a través de intermediarios". Finalmente cuando "se ven obligados a distribuirla eligen a un intermediario que la única virtud que tiene es que el presidente es amigo de Pettovello".

"Para nosotros es un avance que se entregue los 4 millones de litros de leche que tenían encanutados en los dos depósitos del gobierno nacional", añadió Grabois.

Nuevas irregularidades en Capital Humano: polémica por la distribución desigual de leche en polvo a las provincias

El escándalo en el ministerio de Capital Humano por el almacenamiento en cerca de 6 millones de kilos de comida que debían ser entregados entre los comedores sumó este lunes un nuevo capítulo al conocerse la distribución desigual entre las provincias de leche por vencer que decidió el Gobierno.

Horas más tarde del anuncio de Pettovello sobre el acuerdo con la Fundación CONIN, se conoció cómo serían distribuidos esos kilos de leche entre las provincias, con una clara discrecionalidad en la repartija. La provincia que más kilos recibirá es Mendoza, situación que llamó la atención dado que el proceso estará a cargo del ministerio de Defensa, a cargo del mendocino Luis Petri.

Las seis provincias que le siguen a Mendoza entre las que más kilos reciben son todas aliadas al Gobierno. El conurbano bonaerense, donde viven más de 10 millones de argentinos, recibe menos kilos de comida que Tierra del Fuego, donde solo viven 152.317 personas.

Cuántos kilos de leche se repartirán en cada provincia

Mendoza 191.000 kilos.

191.000 kilos. Entre Ríos 92.500 kilos.

92.500 kilos. Tucumán 69.000 kilos.

69.000 kilos. Chaco 39.100 kilos.

39.100 kilos. Córdoba 30.840 kilos.

30.840 kilos. Santa Fe 10.000 kilos.

10.000 kilos. Corrientes 9.400 kilos.

9.400 kilos. Tierra del Fuego 8.000 kilos.

8.000 kilos. Conurbano 5.064 kilos.

5.064 kilos. Rio Negro 4.000 kilos.

4.000 kilos. Salta 2300 kilos.

2300 kilos. San Juan 800 kilos.

800 kilos. La Pampa 600 kilos

600 kilos Santiago del Estero 590 kilos.

Algunas provincias no recibirán ni un solo kilo de comida, como el caso de La Rioja.