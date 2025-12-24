25 de diciembre de 2025 Inicio
El sugerente posteo del hijo de Christian Petersen en medio de su internación

En un contexto de hermetismo familiar, el joven de 26 años compartió una imagen cargada de reflexión y simbolismo. El reconocido chef sigue internado en una clínica de San Martín de los Andes tras sufrir una descompensación.

El joven de 26 años reapareció en su cuenta de Instagram con una selfie frente al espejo.

El joven de 26 años reapareció en su cuenta de Instagram con una selfie frente al espejo.

La salud del cocinero Christian Petersen mantiene la atención de la comunidad del espectáculo y la gastronomía. El reconocido chef fue internado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes tras sufrir una descompensación mientras se encontraba en la zona del volcán Lanín.

Aunque la familia optó por mantener el hermetismo sobre su cuadro clínico, su hijo Hans decidió romper el silencio con sus seguidores. El joven de 26 años publicó una selfie en la que se lo ve frente a un espejo y agregó un emoji de una pequeña planta verde, símbolo de la vida.

Además, el artista eligió musicalizarlo con el tema Follow God, de Kanye West, cuya letra puede entenderse como una reflexión sobre la vida. "Padre, me estiro. Estiro mis manos hacia ti. Realista, así es tu vida, intenta vivirla bien", dice una estrofa del tema, cuyo título, traducido al español, es Sigue a Dios.

Cómo sigue la salud del chef Christian Petersen tras su internación

Hasta ahora no hubo un parte médico oficial desde la institución neuquina, pero el posteo del joven llevó esperanza en medio de la incertidumbre por la salud de Christian Petersen. Mientras, el entorno más cercano del cocinero permanece en el sur del país, acompañando su evolución, a la espera de mejoras que permitan su traslado o el alta médica.

El reconocido cocinero, de 56 años, sufrió una descompensación mientras ascendía el volcán Lanín junto a su esposa Sofía Zelaschi y un grupo de 10 personas. Fue asistido de urgencia y quedó internado por una falla multiorgánica.

Marcus y Felicitas Lauría.

Pasó 10 días encadenada y podría ser deportada: la historia de una cordobesa casada con un estadounidense

Escándalo en Italia: suspenden la subasta de regalos de mandatarios extranjeros que propuso Giorgia Meloni

Escándalo en Italia: suspenden la subasta de regalos de mandatarios extranjeros que propuso Giorgia Meloni

Se confirmó oficialmente una suba en el precio de la VTV

A partir de qué fecha de enero 2026 se hará efectivo el aumento de la VTV en Buenos Aires

Este título se posicionó entre lo más visto del gigante del streaming, consolidándose como una apuesta segura para maratonear durante el fin de semana.

Esta serie mexicana estrenó su tercera temporada en Netflix y se convirtió en lo más visto: cuál es y de qué se trata

La famosa serie de Netflix alcanzó una nueva temporada y es furor.

Cómo es la quinta temporada de Emily en París, la serie romántica que sigue causando furor en Netflix

