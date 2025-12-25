25 de diciembre de 2025 Inicio
A partir de qué fecha de enero 2026 se hará efectivo el aumento de la VTV en Buenos Aires

La medida alcanza a autos particulares, motocicletas y vehículos de mayor porte registrados en territorio provincial.

Por
Se confirmó oficialmente una suba en el precio de la VTV

  • El nuevo valor de la VTV para autos particulares será de $97.057,65.
  • Ese monto funcionará como referencia para el resto de las categorías.
  • El aumento comenzará a aplicarse desde el 16 de enero de 2026.
  • El ajuste responde a lo previsto en el pliego de concesión del servicio. La tarifa equivale al 7% del salario inicial de un operario categoría 1.

El aumento de la VTV en la provincia de Buenos Aires ya tiene fecha confirmada y genera atención entre los automovilistas que deben realizar el trámite en los primeros meses del año. Tras varios meses sin modificaciones, la actualización de tarifas impactará de manera directa en quienes tengan que renovar la verificación.

La confirmación de desde cuándo se hará efectivo el aumento de la VTV resulta clave para quienes evalúan adelantar el turno y evitar pagar el nuevo monto. En ese sentido, las autoridades recomiendan consultar los calendarios oficiales y gestionar la verificación con anticipación.

Cuándo será el aumento de la VTV en Buenos Aires en 2026

vtv (4).webp

Desde el 16 de enero de 2026, los autos particulares deberán abonar $97.057,65 para realizar la VTV en la provincia de Buenos Aires. Ese monto se convertirá en el valor base a partir del cual se determinan las tarifas correspondientes al resto de las categorías incluidas en el cuadro oficial.

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense señalaron que la actualización se ajusta a lo establecido en el pliego de concesión del servicio, donde se define que la tarifa básica debe representar el 7% del salario inicial de un operario de categoría 1. De esta manera, el cálculo del costo de la VTV queda directamente vinculado a la evolución de los sueldos del sector.

Con esta suba, el precio del trámite vuelve a reflejar el impacto de los costos laborales en la prestación del servicio, en el marco de las revisiones periódicas previstas por la normativa vigente. El nuevo esquema tarifario se aplicará de forma general a todos los vehículos alcanzados por la obligación de realizar la VTV.

Marcus y Felicitas Lauría.

Pasó 10 días encadenada y podría ser deportada: la historia de una cordobesa casada con un estadounidense

Hace 12 minutos
Escándalo en Italia: suspenden la subasta de regalos de mandatarios extranjeros que propuso Giorgia Meloni

Escándalo en Italia: suspenden la subasta de regalos de mandatarios extranjeros que propuso Giorgia Meloni

Hace 37 minutos
