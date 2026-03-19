19 de marzo de 2026 Inicio
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Un nuevo frente frío traerá lluvias y granizo en Buenos Aires: rige una alerta meteorológica por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones y viento. El verano se despide con máximas de 27 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, el mal tiempo volverá de cara al fin de semana.

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Un nuevo frente frío traerá lluvias y granizo en Buenos Aires: rige una alerta meteorológica por tormentas

Un nuevo frente frío traerá lluvias y granizo en Buenos Aires: rige una alerta meteorológica por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas y viento para Buenos Aires y cinco provincias de Argentina. El verano se despide con temperaturas agradables en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se espera que la máxima trepe a los 27 grados.

El mal tiempo volverá durante el fin de semana. 
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Tras el temporal que afectó el centro del país, las condiciones meteorológicas mejoran -momentáneamente- antes del fin de semana. El SMN informó que las provincias bajo alerta son: La Pampa, Río Negro, San Luis, Mendoza, Neuquén y Buenos Aires.

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Según explicaron, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

A su vez, el sur de Mendoza se encuentra bajo alerta por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Pronóstico extendido para CABA: a qué hora llega las lluvias

Durante el jueves y gran parte del viernes, el cielo se mantendrá mayormente despejado o con nubosidad variable, pero sin amenazas de precipitaciones (las probabilidades no superan el 10% hacia la noche del viernes).

CABA pronóstico 19-3-26
Captura del SMN.

Captura del SMN.

Sin embargo, el panorama cambia drásticamente al llegar el sábado 21, cuando el ingreso de un frente de inestabilidad traerá lluvias y tormentas a la ciudad. Durante la mañana y el mediodía, las probabilidades de precipitaciones son altas, oscilando entre un 40% y 70%, acompañadas de ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

Afortunadamente, el mal tiempo será pasajero; para el domingo 22 se espera una mejora definitiva con un marcado descenso de la temperatura mínima (15°C), devolviéndonos un cielo despejado para terminar el fin de semana con clima seco.

Alerta meteorológica por tormenta y viento: cuáles son las localidades afectadas

  • Buenos Aires: General La Madrid - Laprida – Olavarría - Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist - Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos.
  • Río Negro: Avellaneda - Pichi Mahuida - Avellaneda - Pichi Mahuida - Conesa - Meseta de Adolfo Alsina - Meseta de San Antonio – Valcheta.
  • La Pampa: toda la provincia.
  • Mendoza: Este de Las Heras - La Paz - Lavalle - San Martín - Santa Rosa - General Alvear - Zona baja de San Rafael - General Alvear - Zona baja de San Rafael.
  • San Luis: Gobernador Dupuy -Zona baja de Belgrano - Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón
  • Neuquén: Cordillera de Aluminé - Cordillera de Chos Malal - Cordillera de Loncopué - Cordillera de Minas - Cordillera de Picunches - Cordillera de Ñorquín Confluencia - Este de Añelo - Este de Pehuenches - Picún Leufú.
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