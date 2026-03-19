Un nuevo frente frío traerá lluvias y granizo en Buenos Aires: rige una alerta meteorológica por tormentas El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones y viento. El verano se despide con máximas de 27 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, el mal tiempo volverá de cara al fin de semana. Por + Seguir en







Un nuevo frente frío traerá lluvias y granizo en Buenos Aires: rige una alerta meteorológica por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas y viento para Buenos Aires y cinco provincias de Argentina. El verano se despide con temperaturas agradables en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se espera que la máxima trepe a los 27 grados.

Tras el temporal que afectó el centro del país, las condiciones meteorológicas mejoran -momentáneamente- antes del fin de semana. El SMN informó que las provincias bajo alerta son: La Pampa, Río Negro, San Luis, Mendoza, Neuquén y Buenos Aires.

tormenta santa fe nublado lluvia clima Radio Gol Según explicaron, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

A su vez, el sur de Mendoza se encuentra bajo alerta por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Pronóstico extendido para CABA: a qué hora llega las lluvias Durante el jueves y gran parte del viernes, el cielo se mantendrá mayormente despejado o con nubosidad variable, pero sin amenazas de precipitaciones (las probabilidades no superan el 10% hacia la noche del viernes).