Inminente arribo de inestabilidad y mal tiempo: rigen alertas por lluvias y tormentas en Argentina

De cara al fin de semana largo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones acompañadas por actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo para varias provincias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por tormentas para varias provincias en el centro de Argentina. El verano se despide con inestabilidad y temperaturas mínimas frescas, de cara al fin de semana largo regresan las precipitaciones acompañadas por actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo para varias provincias.

El SMN comunicó que las provincias bajo alerta por tormentas son Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Rioja y Santiago del Estero .

Según explicaron este fenómeno estará acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h . Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 60 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Además, la zona cordillerana de Neuq uén, Mendoza, San Juan y La Rioja será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

El otoño 2026 arranca con una transición marcada por la inestabilidad. Este viernes 20 , la jornada comenzará con nubosidad en aumento y temperaturas agradables, alcanzando una máxima de 27° . Sin embargo, a medida que avance la tarde y llegue la noche, las condiciones desmejorarán notablemente: se esperan tormentas aisladas con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%, acompañadas de ráfagas de viento que podrían oscilar entre los 42 y 50 km/h .

CABA 20-3-26 Captura del SMN. Servicio Meteorológico Nacional.

El sábado 21 será, sin duda, el día más complicado del periodo. La ciudad se verá afectada por tormentas y chaparrones durante gran parte del día. La inestabilidad será alta, especialmente por la mañana, con probabilidades de lluvia de hasta el 70%. La temperatura sufrirá un leve descenso, con una máxima de 24° y una mínima de 19°. Hacia la noche se espera que el tiempo comience a mejorar lentamente, aunque el viento seguirá soplando con intensidad.

Para el domingo 22, el panorama cambia radicalmente. Tras el paso del frente de tormentas, el cielo se presentará ligeramente nublado y las condiciones serán mucho más estables. Será una jornada ideal para actividades al aire libre, aunque más fresca: la mínima descenderá hasta los 15°, mientras que la máxima se mantendrá en los 24°.

Alerta meteorológica por tormentas y viento: las localidades afectadas