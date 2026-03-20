Inminente arribo de inestabilidad y mal tiempo: rigen alertas por lluvias y tormentas en Argentina
De cara al fin de semana largo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones acompañadas por actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo para varias provincias.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por tormentas para varias provincias en el centro de Argentina. El verano se despide con inestabilidad y temperaturas mínimas frescas, de cara al fin de semana largo regresan las precipitaciones acompañadas por actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo para varias provincias.
Según explicaron este fenómeno estará acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 60 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual.
Además, la zona cordillerana de Neuquén, Mendoza, San Juan y La Rioja será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.
Cómo estará el tiempo durante el fin de semana largo en CABA
El otoño 2026 arranca con una transición marcada por la inestabilidad. Este viernes 20, la jornada comenzará con nubosidad en aumento y temperaturas agradables, alcanzando una máxima de 27°. Sin embargo, a medida que avance la tarde y llegue la noche, las condiciones desmejorarán notablemente: se esperan tormentas aisladas con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%, acompañadas de ráfagas de viento que podrían oscilar entre los 42 y 50 km/h.
El sábado 21 será, sin duda, el día más complicado del periodo. La ciudad se verá afectada por tormentas y chaparrones durante gran parte del día. La inestabilidad será alta, especialmente por la mañana, con probabilidades de lluvia de hasta el 70%. La temperatura sufrirá un leve descenso, con una máxima de 24° y una mínima de 19°. Hacia la noche se espera que el tiempo comience a mejorar lentamente, aunque el viento seguirá soplando con intensidad.
Para el domingo 22, el panorama cambia radicalmente. Tras el paso del frente de tormentas, el cielo se presentará ligeramente nublado y las condiciones serán mucho más estables. Será una jornada ideal para actividades al aire libre, aunque más fresca: la mínima descenderá hasta los 15°, mientras que la máxima se mantendrá en los 24°.
Alerta meteorológica por tormentas y viento: las localidades afectadas
Buenos Aires: Costa de Bahía Blanca - Costa de Coronel Dorrego - Costa de Coronel de Marina Leonardo Rosales - Costa de Villarino - Monte Hermoso - Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos General La Madrid - Laprida – Olavarría Adolfo Alsina - Daireaux - Guaminí - Pellegrini - Salliqueló - Trenque Lauquen - Tres Lomas Florentino Ameghino - General Villegas – Rivadavia Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas – Salto Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo.
Entre Ríos: Diamante - La Paz - Nogoyá - Paraná – Villaguay Concordia - Federación - Federal - Feliciano - San Salvador Gualeguay – Victoria.
Santa Fe: Caseros - General López Garay - La Capital - San Jerónimo Nueve de Julio - San Cristóbal - San Justo.
Santiago del Estero: Aguirre - Avellaneda - Belgrano - General Taboada - Juan F. Ibarra - Mitre - Quebrachos - Rivadavia - Salavina – Sarmiento Atamisqui - Banda - Capital - Choya - Loreto - Ojo de Agua - Robles - San Martín – Silípica.
Córdoba: toda la provincia.
San Luis: toda la provincia.
La Rioja: Chamical - General Belgrano - General Ocampo Cordillera de General Lamadrid - Cordillera de Vinchina.
San Juan: Precordillera de Iglesia - Precordillera de Jáchal - Precordillera de Coronel Felipe Varela - Precordillera de General Lamadrid.
Mendoza: Este de Las Heras - La Paz - Lavalle - San Martín - Santa Rosa.
Neuquén: Cordillera de Aluminé - Cordillera de Chos Malal - Cordillera de Loncopué - Cordillera de Minas - Cordillera de Picunches - Cordillera de Ñorquín.