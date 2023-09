El sector turístico ratificó su liderazgo en la generación de empleo por efecto del Previaje

En el mismo sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) comunicó que este rubro sumó más de 55 mil puestos de trabajo respecto de 2022 en el primer trimestre del año.

De acuerdo al último informe sobre la “Situación y evolución del trabajo registrado”, los resultados positivos para el sector hotelero-gastronómico coinciden con la cuarta edición del Programa Viaje Nacional, diseñada por el Ministerio de Turismo y Deportes.

Previaje 5

Con el mismo objetivo, los ministros de Economía, Sergio Massa, y de Turismo, Matías Lammens presentaron la quinta edición del programa o Previaje 5 que ahora tiene su foco puesto en las escapadas primaverales.

La iniciativa del Gobierno estimuló positivamente las escapadas a fines de mayo y junio, el momento del año que suele tener menor actividad turística y ahora espera igual recepción para que las familias argentinas conozcan los paisajes del país.

Embed

Se podrá comprar del 29 de septiembre al 17 de octubre y se podrán usar comprobantes válidos emitidos entre el 01/09/2023 y el 07/09/2023. En cuanto a las facturas y recibos deben ser B o C y tienen que estar a nombre del comprador, tipo y número de documento y además deben contar con el detalle de los servicios. contratados. No se aceptan compras en efectivo.

Por último se anunció que el reintegro será del 50% para las personas en general y del 70% para los jubilados, aunque con el mismo tope de $100.000.