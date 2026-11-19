El cofundador de Microsoft estuvo en el país este miércoles y jueves junto a su pareja, Paula Kalupa, y su hijo Rory John. El magnate estadounidense evitó todo contacto con la prensa y mantuvo en absoluta reserva los motivos de su estadía privada.

El magnate estadounidense Bill Gates, cofundador de Microsoft, realizó este miércoles y jueves una visita privada a la Argentina junto a su pareja, Paula Kalupa, y su hijo Rory John Gates. El empresario recorrió el puerto de Ushuaia y el barrio porteño de La Boca sin agenda oficial ni anuncios previos sobre los motivos de su estadía.

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En Tierra del Fuego, testigos fotografiaron al multimillonario este miércoles tras descender de una lancha en la zona portuaria con el canal Beagle de fondo. Fuentes locales explicaron que Gates "tiene un yate con el que suele ir al puerto de Ushuaia para salir desde ahí hacia la Antártida", en travesías familiares marcadas por la discreción.

Durante la tarde del jueves, el filántropo de 71 años paseó por los alrededores de la calle Caminito y almorzó en una tradicional parrilla de La Boca. El grupo, integrado por unas ocho personas y varios custodios, se trasladó en una camioneta negra con vidrios polarizados para evitar el contacto con turistas y periodistas.

En ambos destinos, Gates estuvo acompañado por Kalupa, organizadora de eventos y viuda del exdirectivo de Oracle y HP Mark Hurd, y por su hijo de 27 años. El fundador de Microsoft, cuya fortuna supera los u$s120 mil millones, ya había visitado la capital fueguina en 2007 bajo idéntica reserva y sin publicaciones en redes sociales.

Antes de su paso por la Argentina, Gates viajó en avión privado hacia el norte de Chile para recorrer la mina subterránea de Chuquicamata. Según fuentes de la empresa estatal Codelco, el empresario visitó también el rajo de la mina, una refinería y la localidad turística de San Pedro de Atacama.

El itinerario en territorio chileno responde al creciente interés del empresario por la minería y la transición energética. A través del fondo Breakthrough Energy Ventures, Gates invierte en la firma KoBold Metals, dedicada a la exploración de cobre y litio mediante sistemas de inteligencia artificial.

El tramo austral de su gira coincidió además con la polémica generada en Tierra del Fuego por el arribo de megayates de lujo entre el 12 y el 18 de noviembre. Los propietarios de esas embarcaciones buscaron permisos para navegar por una zona protegida de la provincia.

El viaje de Bill Gates a la Argentina coincidió con una grave caída global de Microsoft

La estadía del empresario en el país ocurrió una semana después de la falla de red de Microsoft 365 del 12 de noviembre, que dejó sin servicio a Outlook, Teams y Copilot por casi 24 horas. El vicepresidente ejecutivo Charles Lamanna atribuyó el colapso a "tres factores principales que, juntos, causaron una caída global en la pasarela de red".

Días antes del incidente técnico, Gates advirtió en una entrevista con ABC News que "el frente que probablemente veremos con mayor dramatismo el próximo año serán los ciberataques" por el uso sin control de la inteligencia artificial. Además, aclaró que "el verdadero peligro ahora mismo no es que la IA se salga de control. Tenemos que trabajar en eso, pero eso está a años vista en cuanto al gran impacto que podría tener".