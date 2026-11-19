Un gremio recibirá un bono de fin de año de 450 mil pesos y aumentos por encima de la inflación Un Municipio y ATE acordaron una suma fija que se liquidará en diciembre —junto con el aguinaldo— y enero, mientras que los salarios básicos recibirán puntos adicionales al IPC oficial en cada cierre mensual. Por Agregar C5N en









ATE y el Estado acordaron un bono de fin de año y subas salariales.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro y el Municipio de Viedma cerraron este jueves un acuerdo paritario que garantiza un bono de fin de año de $450.000 y aumentos salariales mensuales acumulativos por encima de la inflación medida por el INDEC hasta febrero de 2027, tras las negociaciones salariales mantenidas en la capital rionegrina para recomponer los haberes de los empleados estatales.

El eje principal del convenio paritario establece el pago de un refuerzo no remunerativo y excepcional de $450.000 para cada trabajador, monto que se calculará de forma proporcional en el caso de los docentes de la comuna.

Para facilitar su liquidación, el desembolso se dividió en dos tramos: el primero, de $250.000, se depositará el 22 de diciembre de 2026 junto con la segunda cuota del sueldo anual complementario; mientras que los $200.000 restantes se acreditarán el 15 de enero de 2027.

Por su parte, la conducción sindical valoró que lo pactado aporta certidumbre económica y un respiro al bolsillo de los agentes comunales en la antesala de las celebraciones navideñas y de Año Nuevo.

Subas salariales que superan el IPC hasta febrero de 2027 Al margen de la suma fija extraordinaria, lo pactado contempla ajustes acumulativos en los haberes básicos, el valor de la hora cátedra y los adicionales por función. Estas actualizaciones se calcularán sobre la remuneración vigente del período previo y añadirán un margen extra por sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) oficial:

Noviembre de 2026: variación inflacionaria mensual (INDEC) más 2 puntos porcentuales.

Diciembre de 2026: variación inflacionaria mensual (INDEC) más 2 puntos porcentuales.

Enero de 2027: variación inflacionaria mensual (INDEC) más 2 puntos porcentuales.

Febrero de 2027: variación inflacionaria mensual (INDEC) más 1,5 puntos porcentuales. En paralelo, los negociadores resolvieron equiparar las asignaciones familiares a los valores vigentes de la ANSES —estableciendo límites de $3.271.814 para el salario bruto individual y de $6.543.628 para el ingreso del grupo familiar— y fijaron la reapertura de la Mesa de la Función Pública para los primeros días de marzo de 2027 con el fin de discutir los incrementos del tramo siguiente.