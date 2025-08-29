El relato escalofriante de los afectados por el ajuste en las pensiones por discapacidad: "Es desesperante" Continúan las largas filas en la puerta de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde la gente se acerca desde la madrugada a reclamar por la quita de la pensión. Denuncian que no recibieron ninguna notificación oficial antes de que les suspendieran el pago. Por







La gente se acerca en horas de la madrugada a la sede de ANDIS.

En medio del escándalo por coimas que sacude al Gobierno, continúan las largas filas de personas en la puerta de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), quienes reclaman por la suspensión en el pago de sus pensiones y denuncian que no recibieron ningún tipo de explicación ni comunicación oficial. "Es desesperante, no sé que hacer", relató a C5N un hombre que se acercó al lugar en horas de la madrugada.

"Llegué a las 4 de la mañana y vine porque mi hermano, que tiene síndrome de down, le han quitado la pensión. El vive en Salta, no llegó ninguna notificación y se vino desde allá para reclamar. Lo hacen venir y a perder el tiempo acá", describió una mujer sobre su situación al periodista Diego Lewen en el programa Mañanas Argentinas.

Luego hizo referencia a los audios que salpican al Gobierno atribuidos al extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, donde señala un presunto entramado de coimas y corrupción en la compra de medicamentos: "Eso me da mucha bronca, demasiada. No pueden jugar con las personas así. Tengo dolor de tener que estar acá".

pensiones Por su parte, un hombre también afectado por el ajuste en el área de Discapacidad implementado por el gobierno de Javier Milei explicó, entre lágrimas, la escalofriante situación que atraviesa con la quita de la pensión.

"Yo cobraba una pensión hace 15 años y me llegó un mail donde me la borraron, la suspendieron. No sé los motivos. A mi me detectaron que tengo un tumor maligno y no me operan porque no tengo los insumos. No sé como hacer, es desesperante", aseguró el hombre a C5N.