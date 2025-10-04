Daniella Mastricchio: "Desaparecí del medio porque no sabía cómo afrontar la fama"

Daniella Mastricchio, conocida por su papel de Sol en la emblemática serie Chiquititas, saltó a la fama con tan sólo 7 años y en uno de los mayores éxitos de la productora Cris Morena. Pero cuando la comedia terminó se vio envuelta en una crisis de identidad: "Desaparecí porque no tenía los recursos para poder afrontar la fama: miro esa Dani y digo 'que lejos quedó'".
En el programa Right Now, en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, la artista aseguró que tuvo una infancia dura y que la serie televisiva era su "cable a tierra". Después del final abrupto de la ficción "hubieron oscuridades, pozos..."
"Cuando terminó el programa no tenía recursos económicos En ese momento entré en una crisis en la que no me era fácil fingir ni decir la verdad. No estaba pasando por un buen momento personal. No estaba capacitada para eso y quedé sumergida en el anonimato", según detalló.
Hizo de todo para sobrevivir, desde trabajar vendiendo electrodomésticos, en un shopping, o de recepcionista en un gimnasio y el público seguía reconociendo su "carita" de la tele.
"Durante años hice un proceso de desintoxicación absoluta, de los fracasos, de hacer un mea culpa, donde hay que hacerse cargo de un montón de cosas, y salir de la victimización, me costó años", confesó.
Hoy está en pareja, hace 5 años, se casó hace 3 y espera su cuarto hijo, contra todo lo que alguna vez pensó: "Me siento bien, me enamoré otra vez, es una beba muy esperada, muy soñada", aseguró. Su hijo mayor cumple 20 años, ella lo tuvo a los 17, Sol de 13 y Bautista de 8.
Actualmente sigue haciendo música, de diversos estilos, sin abandonar a los más pequeños, está muy activa en las redes sociales y en su canal de YouTube El rincón de Dani. "Nunca pensé en volver al medio sino que se fue dando paulatinamente, aunque todo fue generado por mi. Busqué lo que me hacía bien y feliz", remarcó.