Daniella Mastricchio: "Desaparecí del medio porque no sabía cómo afrontar la fama" La actriz es reconocida por su papel de Sol en Chiquititas, donde triunfó con tan sólo 7 años. Pero una dura historia familiar la obligaron a alejarse de los medios. Ahora volvió a cantar, que es lo que la hace feliz.







La cantante reconoció que la fama y el éxito de Chiquititas le trajeron su cuota de dificultades. C5N

Daniella Mastricchio, conocida por su papel de Sol en la emblemática serie Chiquititas, saltó a la fama con tan sólo 7 años y en uno de los mayores éxitos de la productora Cris Morena. Pero cuando la comedia terminó se vio envuelta en una crisis de identidad: "Desaparecí porque no tenía los recursos para poder afrontar la fama: miro esa Dani y digo 'que lejos quedó'".

En el programa Right Now, en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, la artista aseguró que tuvo una infancia dura y que la serie televisiva era su "cable a tierra". Después del final abrupto de la ficción "hubieron oscuridades, pozos..."

"Cuando terminó el programa no tenía recursos económicos En ese momento entré en una crisis en la que no me era fácil fingir ni decir la verdad. No estaba pasando por un buen momento personal. No estaba capacitada para eso y quedé sumergida en el anonimato", según detalló.

Hizo de todo para sobrevivir, desde trabajar vendiendo electrodomésticos, en un shopping, o de recepcionista en un gimnasio y el público seguía reconociendo su "carita" de la tele.

"Durante años hice un proceso de desintoxicación absoluta, de los fracasos, de hacer un mea culpa, donde hay que hacerse cargo de un montón de cosas, y salir de la victimización, me costó años", confesó.