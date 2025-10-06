Fuertes declaraciones del Gordo Dan: "Espert estaba afectando a la campaña de La Libertad Avanza" El militante y streamer libertario se mostró a favor de reimprimir las boletas electorales ya impresas, en medio de un debate que podría implicar un gasto millonario del Estado. Por







En la previa del acto de Javier Milei en el Movistar Arena, el militante libertario y streamer Daniel Parisini, conocido en redes sociales como “El Gordo Dan”, habló con C5N sobre la crisis interna que sacude a La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, luego de las denuncias que lo vinculan con el empresario narco Fred Machado.

Parisini, una de las voces más activas del oficialismo libertario en redes, buscó bajarle el tono al escándalo y reivindicó la salida de Espert como una muestra de madurez política.

“Yo creo que lo que hizo Espert al final terminó siendo un gesto de grandeza. Él tomó la decisión de que su situación estaba afectando a la campaña de La Libertad Avanza. Terminó siendo un gesto de grandeza. Él mismo no estaba cómodo, así que decidió que eso era lo mejor tanto para él como para la campaña. La causa que defendemos es más grande que todos y cada uno de nosotros individualmente”, expresó.

Consultado sobre si le creía a Espert respecto de las acusaciones que lo involucran, el streamer fue cauto: “No lo sé, nunca fui muy cercano a él. Pero es algo que deberá demostrar en la Justicia. No me atrevo a hablar de eso”.

La renuncia del economista abrió una discusión interna sobre quién ocupará el primer lugar en la lista, posición que pasaría a manos del actual tercer candidato, Diego Santilli, y generó además un problema logístico y financiero: las boletas de La Libertad Avanza ya fueron impresas, y ahora se debate si deben reimprimirse, lo que implicaría un nuevo gasto millonario para el Estado.