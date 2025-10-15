"Hay muchos chicos que se queman haciendo retos de TikTok": la revelación de la jefa de guardia del Hospital de Quemados

La doctora Valeria Fernández advirtió que no es aconsejable realizar "ningún experimento ni nada con alcohol y fuego".

La jefa de guardia del Hospital de Quemados, Valeria Fernández, habló con el móvil de C5N acerca del estado de salud de los alumnos que sufrieron quemaduras durante una feria de ciencia de un colegio de Palermo y reveló un dato estremecedor: últimamente reciben a muchos pacientes jóvenes heridos por quemaduras sufridas durante algún reto de TikTok .

"Más que nada estamos recibiendo muchos pacientes que hacen como si fueran TikTok, retos con alcohol y fuego. Se prenden, se mantienen prendido fuego y se van a la ducha a ver cuánto se mantienen prendidos fuego. Es una locura , tenemos a nenes internados muy profundos y muy graves", señaló la doctora.

"Lo que recomiendo es que alcohol y fuego es una bomba de tiempo. Ningún experimento ni nada con alcohol y fuego. La mínima distracción se prende la ropa enseguida y es terrible lo que producen las quemaduras por fuego", agregó Fernández.

Tres alumnos fueron internados y uno de ellos se encuentra en grave estado luego de una explosión durante un experimento en una feria de ciencias en el colegio Guadalupe, en el barrio porteño de Palermo. Según los primeros reportes, se trataría de un accidente similar al que ocurrió el jueves pasado en Pergamino.

El incidente ocurrió alrededor de las 10.20 en el establecimiento ubicado sobre la calle Paraguay al 3900, entre Julián Álvarez y Medrano. El evento, del que participaban alumnos de primer a quinto año del secundario, incluía la presentación de un experimento de química tipo volcán con alcohol etílico.

Tras un llamado al 911, ambulancias y personal de la Comisaría Vecinal 14A llegaron al colegio. El SAME informó que hubo cinco personas heridas, de las cuales cuatro son menores y una es mayor de edad. Los más graves son tres alumnos de 16, 14 y 13 años que sufrieron quemaduras en el pecho y el rostro.

Los dos heridos leves fueron atendidos en el lugar, mientras que los otros tres fueron trasladados a los hospitales Gutiérrez, Fernández y Rivadavia. Las clases no se suspendieron, pero varios padres se acercaron al establecimiento para retirar a sus hijos y pedir más información.

De los tres alumnos hospitalizados, el más grave es Agustín, de 13 años, quien tiene el 18% de su cuerpo comprometido.