Los ADRs se desplomaron y el S&P Merval tocó mínimos de los últimos tres meses

Este jueves, los ADRs sufrieron una caída de hasta el 8%. Una tendencia que también sufrió el S&P Merval, luego de que sucediera una licitación de deuda clave para el Tesoro nacional. El riesgo país volvió a subir y se ubicó en los 554 puntos básicos.

En el segmento de renta variable, el S&P Merval cayó 1,8% a 2.754.419,39 puntos básicos. Medido en dólares, el referencial tocó mínimos desde el 21 de noviembre. En la bolsa de Nueva York destacaron las pérdidas de las instituciones bancarias. Los ADRs del Banco Macro, Grupo Supervielle y Galicia se desplomaron un 8,3%, 5,5% y 3,3%, respectivamente.

En cuanto a las pérdidas del Banco Macro impactó la presentación trimestral su balance que no alcanzó las expectativas del mercado , ya que la ganancia entre octubre y diciembre fue de $100.080 millones. Se trató de un 39% por debajo de los $164.330 millones que se esperaban. Asimismo, el resultado ajustado por inflación fue inferior a la del mismo período de 2024.

En cuanto a la renta fija, los títulos cotizaron dispares, aunque con una tendencia levemente negativa . Entre las ganancias destacaron las de aquellos instrumentos más cortos, con el Bonar AL29 a la cabeza (+0,6%). En el otro extremo, la pérdida más relevante la tuvo el Bonar AL41 (-0,9%).

En este contexto, el riesgo país volvió a subir. El índice del J.P. Morgan cerró la jornada con 554 puntos básicos, lo que representó un alza diaria de nueve unidades.

El Banco Central mermó su compra de dólares y las reservas cayeron más de u$s700 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a comprar dólares en su plan de acumulación de reservas, sin embargo las tenencias de la autoridad monetaria cayeron u$s749 millones tras tocar un máximo en seis años. Este jueves adquirió divisas por u$s41 millones, en su 37ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s2.681 millones en el año, de los cuales u$s1.524 millones corresponden a febrero.

La entidad que lidera Santiago Bausili intervino tanto en el Mercado Libre de Cambios como en operaciones "en bloque", pactadas con empresas o provincias. Aunque las reservas brutas internacionales retrocedieron a pesar de las compras de BCRA y se ubicaron en los u$s46.156 millones. La adquisición de este jueves llevó el saldo acumulado en el año a más de u$s2.500 millones, alcanzando el 26% de la meta anual de adquisición de divisas previstas para 2026.

Según Ámbito, los pagos de deuda a organismos por u$s30 millones, caída de cotizaciones por otros u$s30 millones, un pago de deuda provincial y el comienzo de los movimientos bancarios de fin de mes fueron los motivos de la merma en las reservas.

La inédita racha compradora se da en el marco de proyecciones oficiales de adquisición de divisas para este 2026 en torno al rango de 10.000 a 17.000 millones de dólares, condicionado por la demanda de pesos y el ingreso de divisas.

La acumulación de reservas es una señal que esperaba el mercado, ya que, en el marco de la "Fase de Remonetización 2026", la autoridad monetaria preveía un proceso de compras diarias que se limitaba a una participación de hasta el 5% del volumen operado. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, remarcó que la compra de divisas estaría atada a la demanda de pesos y al ingreso de dólares.

El FMI y los bancos de inversión también venían reclamando una política cambiaria que permitiera robustecer las arcas del organismo estatal, como sucedió en los primeros dos meses del año, con el objetivo de consolidar la estabilidad macroeconómica y sentar bases más sólidas para el crecimiento.