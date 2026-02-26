27 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Los ADRs se desplomaron y el S&P Merval tocó mínimos de los últimos tres meses

Cuáles fueron las empresas que más perdieron en la jornada financiera de este jueves. Por su parte, el riesgo país volvió a subir y se ubicó en los 554 puntos básicos.

Por
Los bancos fueron los más perdedores de la jornada.

Los bancos fueron los más perdedores de la jornada.

Este jueves, los ADRs sufrieron una caída de hasta el 8%. Una tendencia que también sufrió el S&P Merval, luego de que sucediera una licitación de deuda clave para el Tesoro nacional. El riesgo país volvió a subir y se ubicó en los 554 puntos básicos.

El equipo de Luis Caputo logró una exitosa licitación del BONAR 27.
Te puede interesar:

El Gobierno obtuvo otros u$s100 millones en la segunda licitación del nuevo bono en dólares

En el segmento de renta variable, el S&P Merval cayó 1,8% a 2.754.419,39 puntos básicos. Medido en dólares, el referencial tocó mínimos desde el 21 de noviembre. En la bolsa de Nueva York destacaron las pérdidas de las instituciones bancarias. Los ADRs del Banco Macro, Grupo Supervielle y Galicia se desplomaron un 8,3%, 5,5% y 3,3%, respectivamente.

En cuanto a las pérdidas del Banco Macro impactó la presentación trimestral su balance que no alcanzó las expectativas del mercado, ya que la ganancia entre octubre y diciembre fue de $100.080 millones. Se trató de un 39% por debajo de los $164.330 millones que se esperaban. Asimismo, el resultado ajustado por inflación fue inferior a la del mismo período de 2024.

En cuanto a la renta fija, los títulos cotizaron dispares, aunque con una tendencia levemente negativa. Entre las ganancias destacaron las de aquellos instrumentos más cortos, con el Bonar AL29 a la cabeza (+0,6%). En el otro extremo, la pérdida más relevante la tuvo el Bonar AL41 (-0,9%).

En este contexto, el riesgo país volvió a subir. El índice del J.P. Morgan cerró la jornada con 554 puntos básicos, lo que representó un alza diaria de nueve unidades.

El Banco Central mermó su compra de dólares y las reservas cayeron más de u$s700 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a comprar dólares en su plan de acumulación de reservas, sin embargo las tenencias de la autoridad monetaria cayeron u$s749 millones tras tocar un máximo en seis años. Este jueves adquirió divisas por u$s41 millones, en su 37ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s2.681 millones en el año, de los cuales u$s1.524 millones corresponden a febrero.

La entidad que lidera Santiago Bausili intervino tanto en el Mercado Libre de Cambios como en operaciones "en bloque", pactadas con empresas o provincias. Aunque las reservas brutas internacionales retrocedieron a pesar de las compras de BCRA y se ubicaron en los u$s46.156 millones. La adquisición de este jueves llevó el saldo acumulado en el año a más de u$s2.500 millones, alcanzando el 26% de la meta anual de adquisición de divisas previstas para 2026.

Según Ámbito, los pagos de deuda a organismos por u$s30 millones, caída de cotizaciones por otros u$s30 millones, un pago de deuda provincial y el comienzo de los movimientos bancarios de fin de mes fueron los motivos de la merma en las reservas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BancoCentral_AR/status/2027108845474975967?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2027108845474975967%7Ctwgr%5E1d7aea67569e97d586f085bb656b7facd7b358c0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Feconomia%2Fel-banco-central-mermo-su-compra-dolares-y-las-reservas-cayeron-mas-us700-millones-n230744&partner=&hide_thread=false

La inédita racha compradora se da en el marco de proyecciones oficiales de adquisición de divisas para este 2026 en torno al rango de 10.000 a 17.000 millones de dólares, condicionado por la demanda de pesos y el ingreso de divisas.

La acumulación de reservas es una señal que esperaba el mercado, ya que, en el marco de la "Fase de Remonetización 2026", la autoridad monetaria preveía un proceso de compras diarias que se limitaba a una participación de hasta el 5% del volumen operado. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, remarcó que la compra de divisas estaría atada a la demanda de pesos y al ingreso de dólares.

El FMI y los bancos de inversión también venían reclamando una política cambiaria que permitiera robustecer las arcas del organismo estatal, como sucedió en los primeros dos meses del año, con el objetivo de consolidar la estabilidad macroeconómica y sentar bases más sólidas para el crecimiento.

Noticias relacionadas

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones de PNC y Desempleo, este viernes 27 de febrero

La entidad monetaria continuó con la intervención cambiaria.

El Banco Central mermó su compra de dólares y las reservas cayeron más de u$s700 millones

Durante los primeros dos años del gobierno de Javier Milei cerraron más de 21.000 empresas.

Cerró otra reconocida textil y se suma a las más de 21.000 empresas que bajaron la persiana desde 2023

El Gobierno realizó una aclarción sobre el monotributo y las billeteras virtuales. 

Recategorización del monotributo: niegan que ARCA vaya a tener en cuenta transferencias a billeteras virtuales

Las versiones electrónicas, al ofrecer tasas más altas, muestran mayor capacidad para resguardar el valor.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 480.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Confirman bono para jubilados y pensionados del ANSES: de cuánto es y cuándo se cobra

Confirman el bono de $70 mil para jubilados y pensionados del ANSES: cuándo se cobra

Rating Cero

Cris Morena en el campamento de verano en Punta del Este. 

Viral: cómo es el campamento musical de Cris Morena que cuesta u$s1.500

Tuvo un affaire con Gonzalo Heredia durante 2001. 
play

Gran Hermano: quién es la famosa que reemplazará a Daniela de Lucía tras su salida de la casa

La influencer mostró los dibujos hechos con la placenta de sus dos partos anteriores.

Juana Repetto reveló qué hará con su placenta: el polémico "menú" para su recuperación posparto

Leuco y Tagliani condujeron el ciclo que dejó Rozín tras su muerte repentina.

Bomba en Telefe: Soledad Pastorutti será la nueva conductora de La Peña de Morfi

Tessie Poza denunció al exfutbolista por incumplimiento económico.

Denuncia explosiva contra Brian Sarmiento: su expareja lo acusó de incumplir con la cuota alimentaria

La artista tiene una extensa carrera en la música, la tv, el teatro y el cine.
play

Gran Hermano: Santiago del Moro reveló la enfermedad crónica que dejó a Divina Gloria fuera de la casa

últimas noticias

Activistas por los derechos de las personas trans hicieron una protesta frente a la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington, en enero de 2026.

Estados Unidos revocó más de 1.000 partidas de nacimiento de personas trans

Hace 31 minutos
Cris Morena en el campamento de verano en Punta del Este. 

Viral: cómo es el campamento musical de Cris Morena que cuesta u$s1.500

Hace 36 minutos
Iribarren se escapó de la cárcel en 2024 y estuvo diez días prófugo.

Murió "El carnicero de Giles", el temible asesino serial que mató a toda su familia

Hace 52 minutos
play
El director técnico de 50 años le dijo adiós al Millonario.

"Gracias por este amor incondicional": las últimas palabras de Gallardo tras su despedida en el Monumental

Hace 59 minutos
Aval internacional para la postura del Estado argentino en el juicio por YPF.

YPF: Estados Unidos respaldó a Argentina ante la Corte de Nueva York y rechazó sanciones

Hace 1 hora