Video: una ola gigante causó un gran susto en varias playas de Mar del Plata Una abrupta crecida sorprendió a marplatenses y turistas que disfrutaban de un día de playa a la orilla del mar en varios balnearios de la ciudad.







Algunos bañistas debieron ser rescatados por guardavidas.

Una inesperada ola gigante sorprendió a turistas y marplatenses que se encontraban disfrutando de un día de playa en la zona de El Torreón, en Mar del Plata, en medio de la agobiante ola de calor que azota la costa atlántica.

El suceso ocurrió pasadas las 16.30, cuando el mar se retiró varios metros de la costa y tuvo una abrupta crecida, según informó el diario La Capital.

Además del Torreón, otras zonas como Punta Mogotes, Santa Clara y La Caleta se vieron afectadas por las fuertes ráfagas de viento, que generaron momentos de tensión entre los bañistas. En diversos sectores, incluso, tuvieron que intervenir los guardavidas a raíz de las enormes olas que generaron la crecida.

"De pronto hubo una ola que se llevó todo y los guardavidas debieron rescatar a dos chicos. Algunos incluso decidieron irse de la playa por miedo", relató una marplatense que estaba en la playa del Torreón al citado medio.

"Estaba con la sombrilla y de golpe estábamos en el medio del mar. Tuvimos que sacar a un hombre de 70 años que se estaba ahogando. El guardavidas no daba abasto, la gente empezó a ayudar porque fue tremendo", contó otro testigo que presenció la situación en un balneario del centro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/romivn30/status/2010806179556180099&partner=&hide_thread=false Impresionante lo que creció el mar en segundos…ola gigante? #MardelPlata pic.twitter.com/wbI1tZEOgB — Ro (@romivn30) January 12, 2026