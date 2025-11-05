5 de noviembre de 2025 Inicio
Desaparición de jubilados en Chubut: vuelven a sumar a los rastrillajes a un perro que detecta restos humanos

La investigación suma a un can de la brigada K9 de Trelew que había participado en los operativos con el fin de poder encontrar rastros de Pedro Kreder y Juana Morales.

Continúa la búsqueda en Chubut.

A casi un mes de la desaparición de Pedro Kreder y Juana Morales, la Policía continúa con los rastrillajes concentrados en la zona de Rocas Coloradas, en donde apareció la camioneta y ahora sumarán un perro que detecta restos humanos, el cual ya participó días antes.

la superluna de tauro llega acompanada de una lluvia de meteoros: como sera el fenomeno mas brillante de 2025
La Superluna de Tauro llega acompañada de una lluvia de meteoros: cómo será el fenómeno más brillante de 2025

La Unidad de Bomberos informó que “la movilización se realiza a solicitud de la Policía del Chubut, a través de la División Búsqueda de Personas, para continuar con la búsqueda de Juana Inés Morales y Pedro Alberto Kreder”.

El perro especialista ya había colaborado en los rastrillajes semanas atrás y trabajó codo a codo con Roco, un integrante de la Brigada K9 aunque esté enfocado en la búsqueda genérica. La decisión de volver a incorporarlo, ya que no se encontraron nuevos rastros que permitan dar con el paradero.

El fiscal confirmó que las pericias financieras realizadas no registraron movimientos de las cuentas bancarias, incluso se encontró dinero en efectivo durante los allanamientos en su domicilio.

En una entrevista concedida a La voz de la calle, en C5N, el licenciado en criminalística se refirió al primer trabajo de los investigadores en la zona donde se encontró la camioneta de la pareja de jubilados. Prueger explicó que "no se necesita romper la luneta trasera derecha o los vidrios" para acceder al vehículo, ya que "esos modelos tiene levanta vidrios eléctricos y solo se necesita hacerles una pequeña descarga de electricidad para que se bajen". "Ahí ya empezamos mal", agregó.

Después, "sacaron la camioneta del lugar. Cualquier vestigio, indicio o elemento que podrían haber tenido, lo arruinaron", aseguró Prueger sobre esta decisión de los encargados de la investigación.

"Hay que analizar la escena secundaria del hallazgo del vehículo, cuántas personas se bajaron del auto. Desde las primeras fotos aéreas se vio que había huellas de otro vehículo, recién ahora sale esa hipótesis y yo lo estoy diciendo desde el primer día que empezaron a entrevistarme", contó.

El Presidente junto a Adorni en la ceremonia de jura.

Cambios en el Gobierno: Adorni asumió oficialmente como jefe de Gabinete

Hace 8 minutos
Ronaldo contó que tiene aproximadamente 41 autos, pero no los maneja

Cristiano Ronaldo reveló su impresionante colección de autos de lujo: la lista completa y cuál es su vehículo favorito

Hace 17 minutos
play
Hace 25 minutos
Javier Milei encabezó el primer gran encuentro con legisladores tras el triunfo en las elecciones.

Milei reunió a los legisladores de LLA y el PRO para preparar las próximas reformas

Hace 33 minutos
Otro día perdido puede no continuar en la pantalla de El Trece.

Una figura de El Trece puso en duda su continuidad en el canal

