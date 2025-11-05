Desaparición de jubilados en Chubut: vuelven a sumar a los rastrillajes a un perro que detecta restos humanos La investigación suma a un can de la brigada K9 de Trelew que había participado en los operativos con el fin de poder encontrar rastros de Pedro Kreder y Juana Morales. Por







Continúa la búsqueda en Chubut. Redes sociales

A casi un mes de la desaparición de Pedro Kreder y Juana Morales, la Policía continúa con los rastrillajes concentrados en la zona de Rocas Coloradas, en donde apareció la camioneta y ahora sumarán un perro que detecta restos humanos, el cual ya participó días antes.

La Unidad de Bomberos informó que “la movilización se realiza a solicitud de la Policía del Chubut, a través de la División Búsqueda de Personas, para continuar con la búsqueda de Juana Inés Morales y Pedro Alberto Kreder”.

El perro especialista ya había colaborado en los rastrillajes semanas atrás y trabajó codo a codo con Roco, un integrante de la Brigada K9 aunque esté enfocado en la búsqueda genérica. La decisión de volver a incorporarlo, ya que no se encontraron nuevos rastros que permitan dar con el paradero.

El fiscal confirmó que las pericias financieras realizadas no registraron movimientos de las cuentas bancarias, incluso se encontró dinero en efectivo durante los allanamientos en su domicilio.

En una entrevista concedida a La voz de la calle, en C5N, el licenciado en criminalística se refirió al primer trabajo de los investigadores en la zona donde se encontró la camioneta de la pareja de jubilados. Prueger explicó que "no se necesita romper la luneta trasera derecha o los vidrios" para acceder al vehículo, ya que "esos modelos tiene levanta vidrios eléctricos y solo se necesita hacerles una pequeña descarga de electricidad para que se bajen". "Ahí ya empezamos mal", agregó.