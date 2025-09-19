19 de septiembre de 2025 Inicio
Terminó la operación de Thiago Medina: confirmaron que seguirá en terapia intensiva

La madre de sus hijos, Daniela Celis, aseguró en redes sociales que el ex Gran Hermano salió de quirófano luego de una cirugía "sin complicaciones" luego de "una buena reparación de la costilla costal".

El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.

Se conoció el nuevo parte médico de Thiago Medina: lo operan para "reparar la parrilla costal"

"Thiago recién salió de quirófano. Fue una cirugía sin complicaciones. Con buena reparación de la parrilla costal. Permanece en terapia intensiva. Estable!" , publicó la madre de sus hijos, Daniela Celis, en una historia en su cuenta de Instagram.

Luego detalló que "en este momento no requiere droga para la presión". Esperamos la presión mantenemos el pedido de cadena de oración que toda la fe, luz y fuerzas llega".

Daniela

Qué es la fibrobroncoscopia que le hicieron a Thiago Medina: para qué sirve

En diálogo con el programa televisivo Lape Club Social, el cirujano Alejandro Damonte reveló: "La fibrobroncoscopia es un estudio de rutina con poco índice de complicaciones. Se coloca una pequeña cámara dentro de la vía aérea a través de la boca o la nariz para poder visualizar por dentro los bronquios y parte del pulmón". Luego, para dar más contexto, agregó que es similar a las endoscopías digestivas.

"Por lo que tengo entendido, Thiago tuvo un trauma toráxico que se complicó con una infección. Este estudio se realiza para tener un diagnóstico de algún germen y poder dar un antibiótico específico para tratar la infección que está cursando", continuó. Así, dejó en claro que el objetivo de este estudio es observar cómo se encuentra de su complicada lesión.

Para finalizar, Damonte resumió: "La idea, en principio, es hacer una broncoscopia, el rescate de algún germen y mejorar el antibiótico que está recibiendo, cuando él estabilice un poco, tal vez una nueva cirugía puede cumplir un rol que lo va a ir recuperando". Con todo esto, aprovechó para dar un panorama de lo que depara el futuro inmediato del joven de 22 años.

