Se conoció el nuevo parte médico de Thiago Medina: lo operan para "reparar la parrilla costal"

El ex Gran Hermano continúa internado en terapia intensiva, tras el fuerte choque que sufrió el viernes pasado con su moto en Moreno. En las últimas horas, se conocieron detalles sobre la intervención quirúrgica que le realizan los médicos.

Thiago Medina , el ex Gran Hermano que se encuentra en terapia intensiva desde el viernes , tras sufrir un accidente con su moto, está siendo intervenido en una compleja cirugía para poder "reparar la parrilla costal" . El joven de 22 años permanece internado en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno.

El conductor de LAM, Ángel de Brito , publicó novedades sobre la salud de la exestrella de Telefe, aclaró que permanece "i nternado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, pasó la noche sin fiebre lo que permitió que el equipo clínico que lo supervisa desde su llegada al Hospital avanzar a la siguiente etapa ".

En el día de ayer, se confirmó que Thiago iba a ser intervenido quirúrgicamente para poder reparar la parrilla costal, en el comunicado escrito por el conductor, detallaron que " el paciente se encuentra estable. Se estima una cirugía de varias horas y se informará a través de esta vía los resultados de la misma ya evolución" .

El posteo fue realizado por el conductor, cerca de las diez de la mañana, donde sentenció que "el paciente se encuentra estable. Se estima una cirugía de varias horas y se informará a través de esta vía los resultados de la misma ya evolución correspondiente".

El paciente Thiago Medina, internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, pasó la noche sin fiebre lo que permitió que el equipo clínico que lo supervisa desde su llegada al Hospital avanzar a la siguiente etapa. Equipos de cirugía de este hospital en conjunto…

Qué es la fibrobroncoscopia que le harán a Thiago Medina: para qué sirve

En diálogo con el programa televisivo Lape Club Social, el cirujano Alejandro Damonte reveló: "La fibrobroncoscopia es un estudio de rutina con poco índice de complicaciones. Se coloca una pequeña cámara dentro de la vía aérea a través de la boca o la nariz para poder visualizar por dentro los bronquios y parte del pulmón". Luego, para dar más contexto, agregó que es similar a las endoscopías digestivas.

"Por lo que tengo entendido, Thiago tuvo un trauma toráxico que se complicó con una infección. Este estudio se realiza para tener un diagnóstico de algún germen y poder dar un antibiótico específico para tratar la infección que está cursando", continuó. Así, dejó en claro que el objetivo de este estudio es observar cómo se encuentra de su complicada lesión.

Para finalizar, Damonte resumió: "La idea, en principio, es hacer una broncoscopia, el rescate de algún germen y mejorar el antibiótico que está recibiendo, cuando él estabilice un poco, tal vez una nueva cirugía puede cumplir un rol que lo va a ir recuperando". Con todo esto, aprovechó para dar un panorama de lo que depara el futuro inmediato del joven de 22 años.