9 de abril de 2026 Inicio
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El padre de Ángel, el niño que murió en Comodoro Rivadavia, apuntó contra la madre biológica: "A ella no le decía 'mami'"

"No voy a estar tranquilo hasta que se haga justicia", advirtió Luis, quien acusó a su expareja de ejercer maltratos contra su hijo.

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Luis, padre del niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia.

Luis, el padre de Ángel, el niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia luego de que la Justicia resolviera restituir al menor a su madre biológica, quien lo había abandonado cuando tenía un año y medio, habló en exclusiva con C5N y apuntó contra su expareja.

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"Yo tenía un hijo de un año y meses, y no sabía ni cambiar un pañal. La llamaba a mi mamá para que me explique. Pero me puse firme y dije 'tengo que conseguir un trabajo, contratar una niñera, llevarlo al jardín'. Todos saben como yo cuidaba a mi hijo. Y todos saben que siempre luché por mi hijo. A ella no le decía 'mami', le decía Mariela", remarcó Luis.

"No voy a estar tranquilo hasta que se haga justicia. Lo que yo quiero es justicia, porque ahora estoy viendo cosas que nunca me contaron. Que mi hijo se iba solo del jardín, que pasaba hambre. Si yo sabía eso, jamás iba a dejar que hagan eso con mi hijo", agregó el padre de Ángel.

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Según fuentes vinculadas a la causa, el examen preliminar detectó la presencia de lesiones internas en la zona de la cabeza, un elemento que podría resultar determinante para esclarecer lo ocurrido.

El menor había sido trasladado por su madre al Hospital Regional tras descompensarse en su vivienda. Poco después de su ingreso, sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió, lo que dio inicio a una investigación judicial para establecer las causas del deceso.

De acuerdo con las pericias iniciales, los forenses tomaron múltiples muestras que serán sometidas a estudios más exhaustivos. Estos análisis complementarios, claves para confirmar o descartar hipótesis, podrían demorar varios días debido a su complejidad.

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