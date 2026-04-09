Conmoción por la muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia: qué dice la Ley Lucio, inspirada en el niño asesinado

El crimen de Lucio impulsó una iniciativa aprobada por el Senado por amplia mayoría el 13 de abril de 2023, conocida como Ley de Prevención y Detección Temprana de la Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes. En aquella sesión estuvieron presentes los familiares del niño, quienes celebraron y se emocionaron con la aprobación del proyecto.
La normativa establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para todos los empleados públicos y funcionarios en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Su objetivo es velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional, y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, además de promover los espacios y metodologías necesarias para garantizar el derecho a ser oídos de las niñas, niños y adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales.
Con su aprobación, el Poder Ejecutivo y el Judicial deben elaborar un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad, organismos administrativos de niñez y jueces con competencia en familia, que tienen como objeto unificar los criterios de actuación a nivel nacional y la coordinación de los entes provinciales y estatales de actuación, así como la igualdad del acceso del niño, niña y adolescente a la Justicia.
La autoridad de aplicación de la ley es la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, que deberá elaborar los contenidos del Plan Federal de Capacitación en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (Cofenaf).
Los movimientos de las condenadas y Lucio quedaron registrados por una cámara ubicada frente al departamento, y gracias a ellos se pudo concluir que a las 17:32 se lo vio vivo por última vez. La Justicia consideró acreditado que entre ese momento y las 19:40, cuando ambas imputadas salieron solas del departamento, Lucio fue golpeado brutalmente.
Según los fundamentos del fallo de los jueces, Abigail Páez llevó en moto a su novia al trabajo de moza en el restaurante de un hotel de la capital pampeana y regresó sola a las 20:49, cuando intentó reanimar al niño y lo metió bajó la ducha.
A las 21:30 salió con Lucio en brazos para el centro asistencial del barrio Río Atuel, anexo al departamento, pero estaba cerrado, por lo que fue derivado al Hospital Evita, donde a las 21:45 se constató que ya estaba muerto.