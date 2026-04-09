9 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Conmoción por la muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia: qué dice la Ley Lucio, inspirada en el niño asesinado

El fallecimiento del niño de cuatro años, quien estaba al cuidado de su madre, volvió a poner el foco en la iniciativa aprobada por el Congreso después del crimen de Lucio Dupuy.

Por
Lucio Dupuy y Ángel.

Lucio Dupuy y Ángel.

Maitena llevaba la SUBE cargada y 40 mil pesos en efectivo.
Te puede interesar:

Caso Maitena Rojas: cuál es la principal hipótesis que manejan los investigadores

El crimen de Lucio impulsó una iniciativa aprobada por el Senado por amplia mayoría el 13 de abril de 2023, conocida como Ley de Prevención y Detección Temprana de la Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes. En aquella sesión estuvieron presentes los familiares del niño, quienes celebraron y se emocionaron con la aprobación del proyecto.

La normativa establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para todos los empleados públicos y funcionarios en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Ángel Comodo Rivadavia
Ángel, de 4 años, hijo de Mariela Andrade y Luis López.

Ángel, de 4 años, hijo de Mariela Andrade y Luis López.

Su objetivo es velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional, y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, además de promover los espacios y metodologías necesarias para garantizar el derecho a ser oídos de las niñas, niños y adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales.

Con su aprobación, el Poder Ejecutivo y el Judicial deben elaborar un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad, organismos administrativos de niñez y jueces con competencia en familia, que tienen como objeto unificar los criterios de actuación a nivel nacional y la coordinación de los entes provinciales y estatales de actuación, así como la igualdad del acceso del niño, niña y adolescente a la Justicia.

La autoridad de aplicación de la ley es la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, que deberá elaborar los contenidos del Plan Federal de Capacitación en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (Cofenaf).

El recuerdo del caso Lucio Dupuy

Lucio fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en la casa de la calle Allan Kardec al 2300 de Santa Rosa, donde vivía con su madre y su pareja. A principios de 2023, Magdalena Espósito Valenti, la madre de Lucio Dupuy, y Abigail Páez, su pareja, fueron condenadas por un tribunal de la ciudad de Santa Rosa a la pena de prisión perpetua.

Los movimientos de las condenadas y Lucio quedaron registrados por una cámara ubicada frente al departamento, y gracias a ellos se pudo concluir que a las 17:32 se lo vio vivo por última vez. La Justicia consideró acreditado que entre ese momento y las 19:40, cuando ambas imputadas salieron solas del departamento, Lucio fue golpeado brutalmente.

Según los fundamentos del fallo de los jueces, Abigail Páez llevó en moto a su novia al trabajo de moza en el restaurante de un hotel de la capital pampeana y regresó sola a las 20:49, cuando intentó reanimar al niño y lo metió bajó la ducha.

A las 21:30 salió con Lucio en brazos para el centro asistencial del barrio Río Atuel, anexo al departamento, pero estaba cerrado, por lo que fue derivado al Hospital Evita, donde a las 21:45 se constató que ya estaba muerto.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ampollas, frascos, goteros, bidones con sustancias y cuadernos con anotaciones fueron encontrados en la casa del detenido.

Un empresario envenenó a sus socios para quedarse con un negocio familiar y fue detenido

play

El padre de Ángel apuntó contra la madre biológica: "A ella no le decía 'mami'"

Ángel, de 4 años, hijo de Mariela Andrade y Luis López.

Cómo fue el caso Lucio Dupuy y cuáles son las similitudes con la muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia

Aún se desconocen las causas de su desaparición y posterior muerte.

Hallaron muerta a la adolescente que había desaparecido luego de ir al colegio en Merlo

La última comunicación del anestesita antes de morir fue con Leclercq alrededor de las 22 horas. 

Revelan que Chantal Leclercq y Delfina Lanusse estuvieron en el departamento del anestesista muerto por sobredosis

Maitena Rojas fue vista por última vez en la EES N°16 en Merlo.

Búsqueda desesperada de una adolescente en Merlo: llegó al colegio y desapareció

Rating Cero

Luciana Salazar.
play

Luciana Salazar explicó por qué nunca salió con una persona pobre: "No tuve la oportunidad"

La serie se convirtió en un éxito de la comedia romántica.

Netflix confirmó la fecha del estreno de la temporada final de Envidiosa, con Griselda Siciliani

Daniela Celis.

"No me gustó...": el tenso cruce de Daniela Celis y Nick Sicario que generó dudas sobre su relación

El músico y conductor tiene 70 años.

Pettinato defendió a su hijo Felipe, en medio del juicio por la muerte del neurólogo: "No vamos a ser felices nunca más"

La pareja de la influencer negó las versiones de la separación.

Charlotte Caniggia confirmó su separación, pero el novio aseguró que "es mentira"

Brian Sarmiento en Quilmes.

"Se sentaba y...", el desagradable comportamiento de Brian Sarmiento en los vestuarios de fútbol

últimas noticias

play
Luciana Salazar.

Luciana Salazar explicó por qué nunca salió con una persona pobre: "No tuve la oportunidad"

Hace 8 minutos
Los testigos en el lugar sugieren una posible crisis de salud mental como motivo del suceso.

Un hombre se desnudó en la calle frente a un colegio secundario: fue detenido por la Policía

Hace 22 minutos
Miguel Ángel Russo junto a su hijo Ignacio.

El conmovedor mensaje de Nacho Russo por el cumpleaños de su padre: "Te extraño cada vez un poco más"

Hace 25 minutos
La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, SUAF, AUH, Embarazo y PNC, este viernes 10 de abril

Hace 37 minutos
La serie se convirtió en un éxito de la comedia romántica.

Netflix confirmó la fecha del estreno de la temporada final de Envidiosa, con Griselda Siciliani

Hace 43 minutos