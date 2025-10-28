28 de octubre de 2025 Inicio
Hallaron el cuerpo de Nicolás Duarte en el arroyo Aguirre: las hipótesis detrás de la muerte

El joven de 18 años había desaparecido el sábado a la madrugada tras salir de un boliche en Ezeiza. Su recorrido quedó registrado por cámaras hasta que se perdió el rastro en un puente peatonal sobre el arroyo, desbordado por la crecida.

El cuerpo sin vida de Nicolás Tomás Duarte, el joven de 18 años que era buscado desde el sábado en Ezeiza, fue hallado este martes por buzos tácticos de la Policía Bonaerense en el cauce del arroyo Aguirre. La principal hipótesis apunta a que el adolescente cayó al agua al intentar cruzar un puente peatonal de madera, en medio de la fuerte crecida provocada por el temporal que azotó la región ese fin de semana.

Nicolás había salido la noche del viernes de su casa en Tristán Suárez para encontrarse con amigos en el boliche Egipto Baires Sur, ubicado sobre la colectora de la ruta provincial 205. “Rey”, como lo apodaban sus allegados, llegó al local en un auto de aplicación y permaneció allí varias horas. Según la reconstrucción policial, a las 4:10 fue retirado del boliche por personal de seguridad.

A partir de ese momento, las cámaras de la zona permitieron reconstruir parte de su recorrido. Se lo vio caminar solo por distintos tramos de la ruta 205, en dirección a Tristán Suárez. A las 5:20 fue captado con signos de desorientación. Más tarde, un chofer de un camión recolector declaró haberlo visto con una herida en el labio, aunque el joven rechazó recibir ayuda.

Minutos después, otra cámara registró su paso por la calle Las Araucarias, rumbo a un puente precario sin barandas sobre el arroyo Aguirre. Esa fue la última imagen de Nicolás con vida.

Con esa pista, la Fiscalía Descentralizada N°1 de Ezeiza, a cargo de Florencia Belloc, activó un operativo de rastrillaje con participación de bomberos, canes rastreadores, buzos tácticos y equipos técnicos del Sistema de Información y Gestión Jurídica (SIFJ). El trabajo se concentró en el cauce del arroyo, donde finalmente fue hallado el cuerpo.

Los investigadores sostienen que el joven pudo haber intentado cruzar el puente durante la tormenta, cuando el agua había desbordado el nivel habitual del arroyo. Las condiciones del terreno, la falta de barandas y la corriente provocada por la crecida habrían contribuido a la caída. De todas maneras, la autopsia que se realizará sobre el cuerpo del joven brindará más información con respecto a su muerte.

