El nuevo chat que compromete al diputado Germán Kiczka: lo acusan directamente de abuso

El peritaje al teléfono del legislador provincial reveló una conversación que da cuenta de una situación en una pileta. "Lo que pasó no fue consentido, así que no te vuelvas a acercar a mí", expresó la víctima.

El peritaje al teléfono celular de Germán Kiczka, el diputado provincial misionero acusado de pedofilia , reveló una conversación que da cuenta de una situación de abuso en una pileta. "Lo que pasó no fue consentido, así que no te vuelvas a acercar a mí" , expresó la víctima.

"Lo que pasó en la pileta de (…) no fue consentido, así que no te vuelvas a acercar a mí", se lee en los mensajes enviados por la presunta víctima. La respuesta de Kiczka consiste en aparentar sorpresa y desconocimiento. "Si te me volvés a acercar o hablar, te denuncio", insistió ella.

"Te perdono… No voy a decir nada. Solo quiero seguir con mi vida, así que quédate tranquilo", finaliza la joven.

Germán Kiczka chats

Germán Kickza fue detenido el miércoles 29 de agosto por la noche en el pueblo de Loreto, Corrientes, tras permanecer varios días prófugo, pese a tener pedido de captura internacional, ya que se especulaba que podría encontrarse en España, Paraguay o Brasil.

Una vecina de dicha localidad fue quien hizo la denuncia y alertó a los investigadores que el diputado libertario se escondía en el camping de la zona, donde incautaron su celular sin chip, dinero y el Toyota Corolla en el que se movilizaba. También se incautó el teléfono del encargado del lugar donde se hospedaba.

Germán Kiczka y su hermano Sebastián

Por su parte, su hermano, Sebastián, fue detenido un día después, acusado también por el mismo delito. Cayó en la localidad misionera de San Juan de la Sierra, a 40 kilómetros de donde vivía. El segundo detenido fue arrestado luego de una llamada anónima y la Policía de Misiones se acercó al lugar para confirmar que se tratará de él.

Ambos comenzaron a ser investigados en febrero de este año por supuestamente estar vinculados a una red de pedófilos que descargaba y compartía material prohibido en la vieja red eMule.

La Legislatura de Misiones debatirá la expulsión del diputado Germán Kiczka, acusado de pedofilia

En medio de la causa por abuso sexual a menores, la Legislatura de Misiones sesionará para tratar la destitución del diputado Germán Kiczka, detenido junto a su hermano Sebastián. El debate se realizará este jueves a las 18 tras el pedido del Frente Renovador de la Concordia, que solicitó la "inmediata expulsión” del legislador de 44 años, investigado por “tenencia, consumo y distribución de material de abuso sexual infantil”.

El pedido del bloque oficialista cuenta con 25 de los 39 votos totales si concurren a la sesión todos los diputados, de los cuales se necesitan dos tercios de los legisladores para aprobar la destitución. Posteriormente, la petición será elevada a la Comisión Investigadora presidida por Anazul Centeno que se reunirá el viernes 6 para tratar el asunto. Dicho debate para definir la posible expulsión será el jueves 12.

El artículo 90 de la Constitución de Misiones otorga a la Cámara la facultad de sancionar a sus miembros por mala conducta con medidas que pueden incluir la expulsión, siempre que la medida cuente con el respaldo de dos tercios de los votos.

En esa línea, el documento argumenta que la permanencia de Kiczka en el cuerpo legislativo es insostenible y que su expulsión es una medida necesaria para preservar la integridad institucional y la confianza pública en las instituciones.

En desarrollo.-