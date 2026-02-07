Una reconocida figura renunció al programa de Mario Pergolini en El Trece: "Se enojó" El ciclo nocturno llamado Otro día perdido regresará a la pantalla chica para la nueva temporada, pero en medio de un supuesto escándalo. + Seguir en







¿Quién se va de Otro día más? El Trece

Se dio a conocer que la comediante Laila Roth renunció al programa Otro día más, el ciclo que conduce Mario Pergolini y que se emitía por la pantalla de eltrece. La propia artista fue quien aclaró los motivos de su salida y descartó cualquier conflicto interno, al explicar que la decisión respondió a cuestiones laborales y de agenda personal, pero bromeó: "Se enojó".

La salida de Laila Roth despertó especulaciones, pero fue la propia comediante quien decidió romper el silencio y explicar la situación. En primer lugar, apeló al humor y bromeó al respecto en una storie de Instagram: “En realidad es que Mario se enojó porque me robé las gatitas que usaban para hacer la inteligencia artificial en el programa”, escribió.

En la misma línea, Roth realizó un descargo más extenso a través de un video, donde detalló los motivos reales de su decisión. “No pasó nada, pasó que yo el año pasado pude hacerlo porque justo se daba que mi gira de stand-up había grabado el especial y entonces estaba mucho más tranquila”, explicó.

En ese sentido, la comediante señaLó que este año sus compromisos profesionales se intensificaron y resultaron incompatibles con el programa. “Yo quería retomar mi ritmo de trabajo con las giras, poder hacer todas las que tenía pendientes: Estados Unidos, México, Europa”, afirmó.