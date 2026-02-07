7 de febrero de 2026 Inicio
General Madariaga: un hombre manejaba con una bebé en brazos y atacó a los agentes de tránsito

El conductor de la camioneta Mercedes Benz fue visto con la menor sobre su regazo mientras se dirigía por la ruta 56 y fue aprehendido por resistencia a la autoridad.

El hecho quedó grabado por las cámaras. 

Un hombre fue detenido sobre la Ruta Provincial N°56, a la altura de General Madariaga, mientras conducía una combi Mercedes Benz con una bebé en brazos. El conductor circulaba sin ningún tipo de sistema de retención infantil y más tarde fue aprehendido por resistencia a la autoridad.

El sospechoso fue detenido con los datos que aportaron otras víctimas al 911.
Miramar: detuvieron al hombre que violó a una adolescente en la zona del muelle

El hecho fue detectado por agentes de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires durante un control preventivo realizado en el marco del Operativo de Sol a Sol, que refuerza la presencia estatal en las rutas bonaerenses.

Al detener la marcha del vehículo en la banquina, el personal constató que la bebé se encontraba sentada sobre la falda del conductor mientras este manejaba. Esta conducta constituye una infracción grave a la normativa vigente, ya que compromete seriamente la seguridad de la menor, del conductor y de terceros.

Ante esta situación, los agentes labraron el acta correspondiente por transportar a una menor sin los sistemas de retención infantil obligatorios. El procedimiento se vio alterado cuando el conductor y su acompañante comenzaron a agredir verbalmente al personal y golpearon el móvil oficial del Ministerio de Transporte.

Según informó el organismo provincial, el episodio escaló cuando el hombre volvió a subir a la combi e intentó avanzar contra el vehículo de Seguridad Vial, lo que obligó a solicitar apoyo policial. Finalmente, el conductor fue aprehendido por resistencia a la autoridad y quedó a disposición de la Justicia

