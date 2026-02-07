Ahora, llegó a la gran N roja una película taiwanesa de 2025, que están siendo furor en este sitio web. Se trata de 96 minutos, un film lleno de crimen y acción que te mantendrá atrapado de principio a fin.
El catálogo de Netflix no para de agrandarse continuamente, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia rápidamente en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente en los últimos meses de 2025 y principios de 2026.
Ahora, llegó a la gran N roja una película taiwanesa de 2025, que están siendo furor en este sitio web. Se trata de 96 minutos, un film lleno de crimen y acción que te mantendrá atrapado de principio a fin, es un entretenimiento garantizado que ya está disponible en Netflix desde hace varios días. A continuación te contaremos más detalles sobre su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este mes de febrero.
Sinopsis de 96 minutos, la película tendencia en Netflix
Un experto en bombas y su prometida suben a un tren que contiene explosivos, mientras que un profesor de físicaplagado de escándalos toma el mismo tren con la esperanza de reconciliarse con su mujer, que se marchó en un tren anterior.