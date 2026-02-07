Lo nuevo en Netflix: de qué se trata 96 minutos, la película taiwanesa de acción que es furor Un film de Taiwán de 2025 está siendo tendencia en la gran N roja y atrapó a miles de televidentes, haciendo explotar esta popular plataforma de streaming. + Seguir en







El catálogo de Netflix no para de agrandarse continuamente, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia rápidamente en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente en los últimos meses de 2025 y principios de 2026.

Ahora, llegó a la gran N roja una película taiwanesa de 2025, que están siendo furor en este sitio web. Se trata de 96 minutos, un film lleno de crimen y acción que te mantendrá atrapado de principio a fin, es un entretenimiento garantizado que ya está disponible en Netflix desde hace varios días. A continuación te contaremos más detalles sobre su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este mes de febrero.

Sinopsis de 96 minutos, la película tendencia en Netflix Un experto en bombas y su prometida suben a un tren que contiene explosivos, mientras que un profesor de física plagado de escándalos toma el mismo tren con la esperanza de reconciliarse con su mujer, que se marchó en un tren anterior.

Tráiler de 96 minutos

Lin Bohong

Wang Bo Chieh

Li Li-Ren

Kent Tsai

Jason Tsou

Hsueh-Feng Lu 96-minutes