Tenía una destacada trayectoria en el ámbito comercial y se encontraba de descanso en la costa uruguaya al momento del episodio. Las autoridades investigan las causas del deceso.

Una jornada de descanso en la costa esteña terminó en tragedia luego de que se confirmara la muerte de la empresaria argentina Graciela Mayer en la playa Chihuahua, en el departamento de Maldonado, Uruguay. El episodio generó un importante despliegue de guardavidas y personal de Prefectura tras el llamado de alerta de quienes se encontraban en el lugar.

Una empresaria y turista argentina de 36 años murió ahogada este miércoles al mediodía en una playa nudista cercana a Punta del Este, en Uruguay. La mujer había entrado al mar acompañada por su pareja y, si bien otros presentes lograron sacarla a la orilla, falleció en el lugar sin que pudieran reanimarla.

La víctima fue identificada como Graciela Mayer de 36 años, vecina de la localidad de Viale, en Entre Ríos. El episodio ocurrió hacia las 13.30 en la playa Chihuahua (departamento de Maldonado), cuando ingresó al agua junto a su pareja, Yamil Dayub , quien sí logró ponerse a salvo por cuenta propia y fue llevado a un hospital cercano tras sufrir un cuadro de shock..

Como la playa solo tiene cobertura de guardavidas los sábados y domingos, otros bañistas se encargaron de retirar a Mayer del mar. De manera inmediata iniciaron las tareas de reanimación cardiopulmonar y llamaron al servicio de emergencias 911.

Al lugar arribó personal de Prefectura por tierra y en una lancha junto con una dotación de Cardiomóvil. Sin embargo, los intentos fueron infructuosos: Mayer permaneció inconsciente en todo momento y el equipo médico declaró su muerte a las 14.35.

Quién era Graciela Mayer: el perfil de la víctima y el trámite para repatriar sus resto

Graciela Mayer era una reconocida emprendedora de la ciudad entrerriana de Viale, donde desarrollaba una intensa actividad comercial junto a su hermano, Fabián Mayer. Ambos eran dueños de tres locales pertenecientes al sector gastronómico —entre los que se destaca un popular bar de la localidad—, además de gestionar un salón de eventos llamado “Atenas” en su ciudad natal.

Según relató su hermano al medio Elonce, la mujer había viajado a Uruguay una semana atrás junto a su pareja para tomarse unos días de descanso y tenía planeado emprender el regreso a Entre Ríos este mismo jueves.

Tras confirmarse la noticia de su fallecimiento, desde las cuentas oficiales de uno de sus comercios difundieron un comunicado para agradecer el apoyo recibido y brindar precisiones sobre los pasos a seguir.

En el mensaje señalaron que el entorno aguarda poder completar la repatriación de los restos para realizar la despedida en su ciudad: “Debido a que el hecho tuvo lugar en otro país, actualmente se deben realizar una serie de trámites y procedimientos burocráticos necesarios para poder trasladar sus restos a la Argentina”. Asimismo, expresaron el agradecimiento de toda la familia por las muestras de afecto y el acompañamiento de la comunidad en medio del dolor.