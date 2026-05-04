Qué es el hantavirus, la infección que causó tres muertes en un crucero que zarpó desde Ushuaia

El brote en un crucero de expedición volvió a poner en primer planos los detalles de una infección que no tiene cura específica y que en Argentina mostró su cara más letal en 2025.

Todo lo que hay que saber sobre la transmisión, los síntomas y el alcance global de esta enfermedad.

El hantavirus volvió a ocupar el centro de la atención sanitaria internacional tras confirmarse que tres personas fallecieron a bordo del crucero MV Hondius, embarcación que partió desde Ushuaia a fines de marzo de 2026. La Organización Mundial de la Salud reportó un caso confirmado por laboratorio y otros cinco bajo investigación, lo que reavivó las preguntas sobre qué es esta enfermedad, cómo se propaga y cuál es su alcance global.

Se trata de una infección viral transmitida principalmente por roedores, cuya vía de contagio más frecuente es la inhalación de partículas provenientes de los excrementos, orina o saliva de estos animales. Aunque en la mayoría de las variantes conocidas la transmisión entre personas es poco habitual, la cepa Andes —predominante en el sur de América del Sur— presenta esa capacidad de manera excepcional, lo que la convierte en una de las más vigiladas por los organismos sanitarios de la región.

En Argentina, el panorama epidemiológico ya venía generando preocupación antes del brote en el crucero: durante 2025 se registró un incremento del 17% en los casos respecto de períodos anteriores, y la tasa de letalidad alcanzó el 33,6%, el nivel más alto desde 2019. El foco puesto sobre Ushuaia como punto de partida de la embarcación redirigió la mirada hacia la Patagonia, aunque las autoridades sanitarias de Tierra del Fuego aclararon que la provincia no forma parte de las zonas endémicas del virus en el país.

El hantavirus es una cepa viral cuyo reservorio natural son los roedores . Los seres humanos se infectan principalmente al inhalar partículas en suspensión procedentes de excrementos secos de estos animales, aunque también puede producirse contagio por mordeduras o arañazos, aunque esto es poco frecuente. Una vez en el organismo, puede desencadenar dos enfermedades de gravedad diferente.

La primera es el síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), que comienza con fatiga, fiebre y dolores musculares, a los que se suman dolores de cabeza, mareos, escalofríos y molestias abdominales. Si evoluciona hacia síntomas respiratorios, la tasa de mortalidad asciende a aproximadamente el 38%, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC). La segunda enfermedad es la fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR), más grave aún, que puede provocar hipotensión, hemorragia interna e insuficiencia renal aguda.

En nuestro país circulan dos especies del virus: Andes y Laguna Negra, con alrededor de una decena de variantes. La cepa Andes, predominante en el sur, posee una característica que la diferencia del resto, la cual está relacionada con la posibilidad de transmisión de persona a persona, lo que la convierte en un foco de monitoreo permanente para las autoridades sanitarias.

Cuántos casos de hantavirus hay en el mundo

A escala global, se estiman unos 150.000 casos de fiebre hemorrágica con síndrome renal por año, con Europa y Asia como las regiones más afectadas, según datos de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos. China concentra más de la mitad de esos registros anuales.

En Estados Unidos, entre 1993, que fue cuando se inició la vigilancia sistemática, y 2023, se contabilizaron 890 casos en total. El virus de Seúl, una de las cepas principales transmitida por ratas pardas, tiene presencia en prácticamente todo el mundo, incluyendo ese país.

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En Argentina, el Boletín Epidemiológico Nacional registró más de 50 casos entre mediados de 2025 y comienzos de 2026. La región central del país concentra el mayor porcentaje, con el 62% de los casos, seguida por el noroeste con el 29% y el sur con el 8%. En 2025, la mortalidad asociada alcanzó el 33,6%, con 28 muertes, muy por encima del techo del 17% que se había mantenido desde 2019.

Un caso reciente que tuvo repercusión internacional fue el de Betsy Arakawa, esposa del actor Gene Hackman, quien falleció en febrero de 2025 a causa de un cuadro respiratorio vinculado al síndrome pulmonar por hantavirus en Estados Unidos. Se encontraron nidos y roedores muertos en dependencias anexas a la vivienda, y los registros indicaron que la víctima había buscado información sobre síntomas de gripe y COVID-19 en los días previos a su muerte.

Cómo se trata el hantavirus

No existe hasta el momento un tratamiento específico para las infecciones por hantavirus. El abordaje se basa en cuidados orientados a controlar los síntomas, que pueden incluir oxigenoterapia, ventilación mecánica, medicamentos antivirales y, en algunos casos, diálisis. Los pacientes con cuadros graves suelen necesitar internación en unidades de cuidados intensivos y, en las situaciones más críticas, pueden requerir intubación.

En materia de prevención, se recomienda evitar el contacto con roedores tanto en el hogar como en los lugares de trabajo, sellar los puntos de acceso por los que estos animales puedan ingresar a las viviendas, especialmente en sótanos y áticos, y utilizar equipo de protección al momento de limpiar excrementos, para no inhalar aire potencialmente contaminado.